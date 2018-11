Renfe encara no pot concretar quan es normalitzarà el servei al tram del Bages

Una setmana després de l'accident que va tenir lloc a Vacarisses quan una esllavissada va causar el descarrilament d'un tren, Renfe no pot concretar encara quan podrà prestar el servei amb total normalitat en el tram de la R4 entre Manresa i Terrassa. Tot i que els trens ja hi tornen a circular des de dissabte, ho fan per una única via, en un nombre molt inferior a l'habitual i amb limitacions de velocitat, a l'espera que es garanteixi la plena seguretat en el talús que es va esllavissar.

Fonts de la companyia deien ahir que no podien donar cap data concreta per al restabliment total del servei, i s'agafaven a les paraules que va dir el ministre de Foment poques hores després del sinistre, en què situava aquest horitzó en uns 15 dies. Per tant, molt probablement fins com a mínim la setmana que ve no es podrà tornar a la normalitat.

Amb la situació actual, en què entre només es pot circular per una via en aquest tram, hi ha disponibles un total de 18 trens de Manresa cap a Terrassa, i 17 en sentit contrari, el que equival aproximadament a la meitat del que es disposa en un dies laborables quan es funciona a ple rendiment.

Renfe ha complementat el servei amb un servei de bus a les hores punta, amb un total de sis expedicions cap a Terrassa i set cap a la capital del Bages. Els temps del trajecte durant aquest periode de provisionalitat sónb també superiors a l'habitual, ja que els trens cobreixen el viatge entre Manresa i Terrassa en 40 minuts, mentre que els autobusos (que només s'aturen a Sant Vicenç) ho fan en 50 minuts.

Els operaris continuen treballant al talús que es va esllavissar -sota el pont del quilòmetre 32 de la carretera C-58- estenent i fixant nova malla de contenció. La via en sentit Manresa, que és la que va quedar sepultada de roques i terra sota la paret, ja està neta de material, però s'haurà de renovar quan s'hagin enllestit els treballs al talús, juntament amb altres instal.lacions que vagin quedar danyades. A banda d'aquests treballs, com a testimoni de l'accident només hi resta un munt de material acumulat en un terraplè proper a la via del vagó que es va desballestar en el mateix indret (els altres cinc es van remolcar fins a l'estació de Sant Vicenç).

A banda de l'estabilització del talús, per poder restablir completament la circulació caldrà realitzar a la via la substitució de 80 travesses i subjeccions en una longitud de 200 metres i de 54 metres de carril. També s'ha d'anivellar i alinear la via en un tram de 200 metres. Pel que fa al sistema d'electrificació, cal reposar un pal de catenària, 800 metres de fil sostenidor, 400 de fil de contacte i 100 de cable guarda, entre altres elements. Finalment, pel que fa als sistemes de senyalització i comunicacions, s'està procedint a la instal·lació de 800 metres de cable de comunicacions.

A la paret es treballa en una longitud de 180 metres amb la instal·lació d'una nova xarxa de cables ancorada amb bulons, entre altres obres.