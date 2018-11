Artés inicia la reforma d'un vial d'accés al parc per fer que sigui exclusiu per a vianants

Artés ha començat a materialitzar aquesta setmana el projecte per fer realitat una demanda expressada pels veïns del municipi fa cinc anys. El de la remodelació del carrer Jardí, no només per renovar-ne la imatge, sinó també per convertir-lo en un vial restringit exclusivament al trànsit de vianants i, per tant, tancat a la circulació de vehicles.

No es tracta d'un vial qualsevol, ja que és un dels que donen accés a un dels principals espais verds i lúdics del nucli urbà, el parc municipal de Can Crusellas. Màquines i operaris ja han començat a treballar aquesta setmana en la remodelació del carrer.

Aquest projecte sorgeix d'una demanda veïnal, que es va detectar a través d'una enquesta, l'any 2013. Un qüestionari que el consistori va posar en marxa amb l'objectiu de millorar el parc, una part del qual estava relacionat amb la mobilitat, va posar en evidència que la millora dels carrers que hi comuniquen era una preocupació per als veïns.

De les demandes que es van expressar en aquella enquesta, algunes ja van tenir resposta el 2014, quan es van construir uns lavabos al parc i se'n va reformar un magatzem.

Amb el projecte que ara s'ha començat a executar al carrer Jardí, s'eliminaran els aparcaments i les voreres, de manera que quedarà un vial a un sol nivell fet amb lloses, que li atorgaran més imatge de passeig. També s'hi instal·laran bancs perquè reforcin la funció d'espai per a vianants.

L'objectiu de l'actuació és reforçar la seguretat en l'accés al parc. A més a més, es preveu millorar-ne les entrades.

El projecte del carrer Jardí forma part d'un conjunt d'actuacions que l'Ajuntament d'Artés vol portar a terme per millorar la mobilitat al municipi, amb l'increment de les zones de vianants, la conversió de carrers estrets de doble direcció en vials d'un sol sentit i l'ampliació de voreres.