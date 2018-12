El ministre de Foment deixa sense resposta les demandes dels alcaldes del Bages

La senadora d'En Comú Podem Maria Fraixanet va portar a la Comissió de Foment, celebrada aquest dimarts, les peticions i exigències del Consell d'Alcaldes del Bages sobre la línia R4, que va fer públiques la setmana passada arran de l'accident de Vacarisses que va deixar una víctima mortal. En resposta a la senadora, el ministre de Foment, José Luis Ábalos, no va concretar cap de les peticions i es va limitar a recordar que s'ha «posat en marxa la comissió de seguiment d'infraestructures amb la conselleria de Territori» i que, amb això, «hem recuperat un marc per arribar a acords i prioritzat inversions».

Freixanet va posar sobre la taula les peticions del Consell d'Alcaldes que demana a Adif que actuï urgentment per garantir la seguretat de tota la infraestructura i recuperi el servei Manresa-Barcelona. Raclama també al Ministeri de Foment que faci les inversions necessàries perquè la R4 ofereixi un servei competitiu, eficient i segur, que connecti la capital de la comarca del Bages amb Barcelona en menys d'una hora. En aquest sentit, la senadora va recordar al ministre que «no sé si sap que aquest trajecte avui dura el mateix que l'any 36».

En la seva intervenció Fraixanet també va traslladar al ministre la demanda dels alcaldes de constituir immediatament una taula de treball al més alt nivell entre el Ministeri de Foment, Adif, Renfe, la Generalitat, i els responsables dels Consells Comarcals i els municipis per on passa la línia perquè en el termini de 6 mesos es concretin i programin les inversions incomplertes per part del govern espanyol i reconegudes pel propi ministre de Foment en seu parlamentària.

La senadora d'En Comú Podem va fer arribar a Ábalos la declaració dels batlles bagencs però també va denunciar la desinversió que pateix la línia i el conjunt de Rodalies i Regionals des de fa anys. Una situació que va titllar «d'agònica». En la mateixa línia, la senadora del PDeCAT Marta Pascal va reclamar al ministre de Foment el traspàs total de Rodalies i va denunciar l'incompliment de les inversions previstes.

Mentrestant, continuen els treballs per restablir del tot el servei ferroviari entre Manresa i Terrassa després de l'esllavissada de la setmana passada que va provocar el descarrilament d'un tren a Vacarisses. Els trens hi tornen a circular des de dissabte però ho fan per una única via, en un nombre molt inferior de l'habitual i amb limitacions de velocitat.