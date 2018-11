Navarcles dedicarà al primer d'octubre la plaça de davant del Baviera

Navarcles tindrà una plaça dedicada al referèndum de l'u d'octubre. Així s'ha acorat en el darrer ple celebrat pel consistori, amb els vots a favor de la CUP i ERC, a l'oposició, i les abstencions de Sumem per Navarcles (que és al govern), PDeCAT i ICV (també a l'oposició). La proposta, presentada per la CUP, demanava la substitució del nom actual de Plaça Doctor Fleming pel de Plaça U d'octubre. Segons han argumentat als cupaires «el referèndum del 1-O no només va unir els independentistes sinó que va unir tots els demòcrates i la seva transcendència va molt més enllà de les aspiracions nacionals d'uns i altres ja que el referèndum és avui un símbol de democràcia i llibertat» i afegeixen que «el primer d'octubre serà inevitablement una data històrica que es mereix dedicar-li un carrer».

La futura Plaça U d'octubre es troba situada a l'entrada del municipi –on hi ha l'Hostal Baviera– i en els propers mesos se'n preveu una remodelació completa que en modificarà l'estructura actual i la convertirà en una plaça molt més transitable que millorarà tan la mobilitat a peu com l'accés en vehicle a l'entrada principal de Navarcles. Segons ha fet públic la CUP «l'elecció d'aquest espai no ha estat casual sinó que l'han escollit perquè ocupa un lloc destacat a l'entrada del poble i perquè amb la futura reforma serà un espai que quedarà completament dignificat i que guanyarà centralitat urbana».

Fa uns mesos, i també a proposta dels cupaires, Navarcles va aprovar feminitzar els noms de carrers, tenint en compte que el municipi només té tres carrers dedicats a dones.