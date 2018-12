Sant Fruitós instal·la una caldera de biomassa per escalfar el camp de futbol

Sant Fruitós de Bages escalfarà a partir d'ara el camp de futbol municipal amb una caldera de biomassa. L'alcalde, Joan Carles Batanés, regidors, personal tècnic, i el president de Sant Fruitós Escola de Futbol, David Vila, n'han conegut el funcionament aquesta mateixa setmana.

La nova caldera substitueix les dues d'elèctriques que hi havia fins ara per generar l'aigua calenta i la calefacció que consumien els equipaments que hi ha al camp. A partir d'ara, aquestes instal·lacions funcionaran el cent per cent amb la nova caldera, amb previsions que generi un estalvi de 29 tones de CO2 anuals, que es tradueixen en un estalvi econòmic aproximat pel municipi de 5.700 euros anuals, tot i que pot veure's augmentat si el consum segueix la línia d'aquests primers mesos de funcionament.

El combustible que s'utilitza per alimentar aquest tipus de caldera és el pèl·let, un material d'origen vegetal que té la seva procedència, principalment, en la compactació de serradures i encenalls provinents de serradores o d'altres indústries i que es produeixen a partir d'estelles i altres biomasses.

El dipòsit té una capacitat de 7 tones, fet que li permet funcionar de manera autònoma llargs períodes de temps. La nova instal·lació, també porta com a novetat la programació del funcionament autònom de la caldera de manera que no calgui un tècnic pendent d'engegar-la o parar-la quan no s'utilitzi.