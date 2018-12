Callús reurbanitza un tram de la travessera urbana per guanyar en mobilitat i seguretat

L'accés nord al nucli de Callús per la carretera de Cardona és més segur després de la reurbanització que s'ha fet d'un tram d'uns 80 metres de la travessera urbana entre la passera del Riu i el carrer del Riu. Els treballs s'han inaugurat aquest dijous amb presència del diputat d'Infraestructures Viàries i de Mobilitat de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, que ha acompanyat l'alcalde, Joan Badia, i altres autoritats en un recorregut per la zona.

L'actuació s'ha centrat en un tram delicat per la presència d'un revolt en un punt d'entrada i sortida del poble i on sovint se circula més de pressa del compte. Per això s'ha volgut «pacificar una zona de difícil accessibilitat», segons ha apuntat Fàbrega, per mirar de garantir unes millors condicions de seguretat tant a vehicles com a vianants en un tram de voreres molt estretes, en desnivell i en mal estat, i on sovint s'aparcava de forma desordenada. «És una obra absolutament necessària en una carretera per on passa un promig de 1.510 vehicles diaris», ha assegurat Fàbrega.

Amb els treballs que s'han fet es dóna prioritat a la mobilitat a peu en contraposició a la dels vehicles de motor, amb voreres contínues, més espaioses, i que respecten les cotes d'accés als habitatges actuals, que al marge dret es troben lleugerament per sota de la rasant de la carretera. A més, s'ha adequat una petita zona d'estada en l'ample de vorera del revolt, s'ha enjardinat amb parterres el marge dret, i s'hi ha suprimit l'aparcament, de manera que «ha quedat un ampli espai d'ús exclusiu per als vianants», tal i com ha destacat l'alcalde. Badia també ha volgut ressaltar la voluntat de l'Ajuntament d'actuar «en una part del poble on últimament han tancat molts comerços i està quedant deserta; hem de pensar a fer-hi coses i s'hi pugui viure dignament, i per això l'hem volgut endreçar perquè s'hi pugui passejar».

Pel que fa a la calçada, manté els 6 metres d'amplada que ja tenia, però s'ha repavimentat.

Menys velocitat

Els treballs en aquest tram han durat uns quatre mesos, «i ara hem de fer que els vehicles no hi circulin amb tanta rapidesa», ha apuntat Fàbrega, que ja ha avançat la intenció de posar-hi properament elements reductors de velocitat.

Les obres han tingut un cost de 117.000 euros, dels quals la Diputació n'ha finançat el 67 %, i la resta els ha aportat l'Ajuntament.