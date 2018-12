La Diputació negocia la compra del castell de Talamanca, que és de propietat privada

La Diputació de Barcelona té en procés la compra del castell de Talamanca, i fins i tot ja estaria molt a prop de tancar un acord amb la propietat, que està en mans privades, segons ha pogut saber Regió7 de fonts properes a la negociació. La fortificació fa més de dos anys que està en venda, tal com va informar aquest diari el 17 de setembre del 2016, quan apareixia en un anunci que publicitava una agència immobiliària de Barcelona per un preu d'1.700.000 euros. A final del mes de setembre passat encara era visible també al portal web immobiliari idealista. com, en què ja se'n demanava una xifra de 2,5 milions. Ara, però, el castell ja no apareix entre les ofertes de venda d'aquest portal.

El text de l'anunci que hi apareixia fins fa poc destacava que es tracta d'una finca de 3.220 m2 de parcel·la, 2.219 dels quals construïts, entre el castell i altres edificacions. I que el preu incloïa tot el mobiliari, quadres, obres d'art i armadures que hi ha al seu interior. També detallava que el castell com a tal, de 1.620 m2, està dividit en quatre plantes (baixa, dues de superiors i una de subterrània), i que distribuïts en aquests quatre nivells la propiedad disposa de sis dormitoris, dos banys, sala d'armes, cuina, celler i diverses terrasses. També una àmplia casa de masover, a més d'altres edificacions.

Des dels anys 60, el castell de Talamanca és propietat d'una família barcelonina, que el va comprar com a lloc d'estiueig. El pare de l'actual propietària va ser qui el va adquirir a l'antic amo, Carles Ventura, que va ser l'encarregat de reconstruir-lo els anys 50.

Integrat de ple al nucli antic del municipi, el castell va ser protagonista d'un dels episodis rellevants de la guerra de successió a Catalunya. Va ser gairebé reconstruït de bell nou al segle XVIII, després que el rei Felip V, en els seus decrets de Nova Planta, l'inclogués a la llista de castells que s'havien d'enderrocar per haver estat un dels focus importants de resistència proaustriacista. De la fortificació originària, datada del segle X, només se'n conserva la torre i una part de la muralla. És un dels principals elements turístics del poble.

Des de l'any 2012, la sala d'armes del castell acull el Centre d'Interpretació de la batalla de Talamanca i la guerra de Successió. El centre presenta espais expositius dels materials trobats en les excavacions i una sèrie de materials audiovisuals i interactius, com un ordinador que reconstrueix la batalla en 3D i un vídeo. Va ser una de les actuacions incloses dins el projecte Viure al Poble. A banda del centre d'interpretació, la visita al castell inclou altres dependències com el celler i es pot fer els diumenges i festius.