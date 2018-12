El 2018 ja és a Manresa l'any més plujós d'aquest segle i el segon des del 1971

Quan falta un mes per tancar l'any, el 2018 ja bat rècords de pluja a Manresa. Segons dades del Camp d'Aprenentatge del Bages, a la Casa de la Culla, des de l'1 de gener fins aquest dimecres, a la ciutat s'havien acumulat 794,3 litres, i això ja situa el 2018 entre els set anys més plujosos des dels primers registres de la Culla, l'any 1916 (vegeu el gràfic). No plovia tant des del 1996, en què van caure 951,8 litres (incloent-hi el desembre).

Després d'un estiu més aviat sec, amb pluges per sota de la mitjana entre juliol i setembre, la tardor ha estat excepcionalment humida, amb tempestes fortes i continuades que a Manresa han deixat fins a 269 litres d'aigua entre octubre i novembre, una xifra que supera en tan sols dos mesos els 260 litres que van caure en tot el 2015. I és que en aquest període ha plogut més del doble del que és habitual, amb 151,8 litres a l'octubre respecte dels 56,1 de mitjana (el rècord són els 239,6 litres del 1987), i 117,2 litres el novembre, quan la mitjana és de 56,1 (i l'any passat només en van caure 8). A Manresa, aquesta tardor pràcticament ha plogut la meitat dels dies, i de vegades amb abundància, com ara els 55,1 litres del 14 d'octubre; els 37,8 del dia 31, o els 38,7 del 15 de novembre.

La tardor ha estat especialment plujosa en un any que també destaca per les pluges generoses d'hivern i primavera, i això explica que estigui sent un any excepcionalment humit. Des de gener fins a juny, ambdós inclosos, tots els mesos han tingut registres de pluja superiors a la mitjana, si bé en cap cas no s'han assolit els nivells d'aquesta tardor. Cal fer ressaltar els 94,6 litres que van caure el febrer i que van triplicar els 29,2 de mitjana; o els 109,5 del maig, quan amb prou feines se superen els 60.



Pluja general amb patacs al sud



Les precipitacions d'aquesta tardor han estat generals i generoses en el conjunt de les comarques centrals, i de vegades en forma de patacs d'aigua que fins i tot han ocasionat alguns desperfectes.

Les principals acumulacions d'aigua des de l'octubre es concentren al Prepirineu del Solsonès i el Berguedà, i també en altres punts situats a menys altitud d'aquestes mateixes comarques o de l'oest del Bages. A Berga, per exemple, aquest és l'any més plujós dels darrers 64. En canvi, a la Cerdanya i a l'Alt Urgell, no hi ha plogut tant. Diversos observatoris, sobretot del Berguedà i el Solsonès, superen els 300 litres d'aigua en dos mesos, i Port del Comte fins i tot passa dels 400.

Els darrers episodis de pluja també han estat especialment intensos en punts de l'Anoia i el Baix Llobregat, que és on han caigut els principals aiguats en poca estona. Van ser significatives les pluges del 14 d'octubre, amb registres superiors als 100 litres en poblacions com Collbató (107,8), Pujalt (106,9), Òdena (106), o Capellades (104,6); i també les del 15 de novembre, amb un fenomen similar que va deixar, per exemple, 119,4 litres a Olesa de Montserrat.

També ha plogut a la Cerdanya i l'Alt Urgell, però menys, tot i la seva proximitat al Pirineu, on l'aigua ha estat abundant. Ni la Seu ni Puigcerdà no sumen els 200 litres entre octubre i novembre, mentre que poblacions de comarques properes gairebé ho doblen.