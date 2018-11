Castellgalí reforça la vigilància davant l'episodi de robatoris que hi ha hagut al municipi

L'Ajuntament de Castellgalí està col·laborant amb els Mossos d'Esquadra per ajudar a identificar els responsables dels darrers robatoris que han tingut lloc al municipi i s'ha reforçat tant el servei de vigilància municipal (els divendres i dissabtes), com el patrullatge per part de la policia catalana.

Els darrers tres caps de setmana diversos veïns de la urbanització del Mas Planoi i del Nucli Antic han denunciat furts als seus habitatges. Des del consistori es recorda que recentment es van instal·lar tres càmeres de seguretat que controlen els accessos al municipi amb el vistiplau de la Direcció General de Seguretat de la Generalitat de Catalunya. Un cop coneguts aquests casos de robatoris, l'Ajuntament ha posat a disposició dels Mossos d'Esquadra el material enregistrat en les franges horàries que els investigadors han cregut rellevants.

«Vam instal·lar les tres càmeres com a eina de dissuasió i també com a font d'informació per ajudar els Mossos en cas de necessitat», explica Cristòfol Gimeno, alcalde de Castellgalí. Els aparells, enregistren el moviment de cotxes que circulen per l'Avinguda de Montserrat, la principal artèria del municipi, i la cruïlla dels carrers de la Indústria i de Maria Aurèlia Capmany, un altre punt clau de la xarxa viària del poble.

A més de col·laborar en la investigació, l'Ajuntament també ha reforçat el servei de vigilància municipal els divendres i dissabtes, dies en què han tingut lloc els recents robatoris, i els Mossos d'Esquadra reforçaran la resta de dies. Amb tot, Gimeno demana a la ciutadania que «no es caigui en el pànic», però sí que s'estigui atent. «Demanem a tothom que alerti els Mossos d'Esquadra si observa un comportament sospitós i entre tots podem treballar perquè els infractors deixin d'actuar a Castellgalí».