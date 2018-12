L'art de fer murs en pedra seca, Patrimoni de la Humanitat de la Unesco

L'art de construir murs en pedra seca, tradicional a zones rurals de Catalunya, entre elles les de les comarques centrals i del Bages, Croàcia, Xipre, França, Grècia, Itàlia, Eslovènia i Suïssa, han estat inscrits per la Unesco en la seva Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

El Comitè de Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la Unesco ha considerat que "els murs de pedra seca desenvolupen un paper essencial en la prevenció de corriments de terres, inundacions i allaus".

Una candidatura que per part d'Espanya inclou nou comunitats autònomes on aquest art és present: Andalusia, Aragó, Astúries, Balears, Canàries, Catalunya, Extremadura, Galícia i València.

La Convenció de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (Unesco) ha anunciat la decisió en la seva reunió de Port Luis (República de Mauricio), on examina aquesta setmana diverses candidatures per a la citada llista.

Aquest tipus de murs es realitzen mitjançant l'apilament de pedres sense usar altres materials de construcció llevat de terra seca, i estan molt estesos, sobretot, a zones rurals d'aquests països europeus, segons s'extreu del comunicat emès per la Unesco.

Aquestes estructures no fan mal al medi ambient i són "un exemple de relació equilibrada entre l'ésser humà i la naturalesa", segons la Unesco.

A més de servir en la prevenció de desastres naturals, també contribueixen a lluitar contra l'erosió i desertificació, a millorar la biodiversitat i a crear condicions microclimàtiques propícies per a l'agricultura.

La llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat reuneix actualment 399 tradicions i coneixements protegits per l'organisme de l'ONU i 52 elements més la supervivència dels quals es considera amenaçada, a la qual se sumen les candidatures avaluades aquesta setmana a Mauricio.