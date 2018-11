L'exalcalde de Súria Antoni Julián deixa l'acta de regidor després de 28 anys

El socialista Antoni Julián posarà oficialment avui el punt final a prop de tres dècades dedicades a la política municipal a l'Ajuntament, més de la meitat dels quals com a alcalde. En el ple municipal ordinari convocat per a aquest vespre es farà oficial la seva renúncia a l'acta de regidor, que va obtenir per primer cop el 1991.

Ara fa un mes i mig, ja es va anunciar que Albert Cobero seria la persona que encapçalaria la llista del PSC a Súria a les eleccions municipals del maig de l'any que ve i que, per tant, Julián ja no repetiria com a candidat. Precisament, la renúncia, ara, d'Antoni Julián permetrà l'entrada de Cobero a l'Ajuntament per al mig any que queda de mandat, ja que era el número tres de la llista socialista als comicis del 2015 i acompa-nyarà Miquel Àngel Montañà. Actualment, el PSC és a l'oposició a l'Ajuntament.

Antoni Julián es va presentar per primer cop com a alcaldable del PSC a les eleccions municipals del 1991, després d'haver format part del comitè d'empresa de Súria K (predecessora d'Iberpotash) i d'haver participat ja activament en els moviments socials com a president de l'Associació de Veïns de Salipota. En aquells comicis els socialistes van ser la força més votada, però un pacte els va deixar a l'oposició. Quatre anys més tard, en canvi, tot i que va ser segona força (amb el mateix nombre de regidors que CiU), Antoni Julián va assolir l'alcaldia amb un pacte amb ERC. En els comicis del 1999 va obtenir una aclaparadora majoria absoluta amb 9 dels 13 regidors del PSC. Tot i que no va revalidar aquesta majoria absoluta en les dues eleccions següents, Julián va poder mantenir el càrrec de batlle. El va perdre després de les eleccions del 2011, i des de llavors ha estat a l'oposició.