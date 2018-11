Montserrat, Sant Benet de Bages i la Muntanya de Sal de Cardona van rebre 3 milions de turistes el 2017

Montserrat, Sant Benet de Bages i el Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona són les destinacions més visitades de la comarca, aplegant gairebé 3 milions de turistes el 2017. Les xifres es desprenen de l'estudi «L'activitat turística al Bages 2017. Perfil del turista» de la Diputació de Barcelona. El mateix document posa de manifest que durant el 2017 el turisme va suposar una ocupació laboral de 5.198 persones, amb 681 empreses dedicades a aquest sector. A més, es va recaptar 144.432,9 euros en concepte de taxa turística, un 7,4% més que l'any anterior.

El Bages destaca en el rànquing de llocs d'interès més visitats de la província, on no s'inclou Barcelona. Per nombre de turistes Montserrat es troba en segon lloc (2,73 milions), el monestir de Sant Benet de Bages és en sisè lloc (170.000) i el Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona és en catorzè lloc (80.000).

Pel que fa a les places d'allotjament, el Bages arriba pràcticament a les 3.000 amb pics de taxes d'ocupació del 62,3% de places d'hotel i del 64,09% en allotjaments rurals.



Perfil del turista

La Diputació de Barcelona ha realitzat centenars d'entrevistes per tal d'establir el perfil de persona que visita el Bages. L'estudi assenyala que de mitjana són persones d'edats compreses entre els 35 i els 44 anys, residents majoritàriament a la ciutat de Barcelona i a l'Àrea Metropolitana, que cerquen propostes d'oci per internet. Més del 53% és la primera vegada que visiten la comarca i la majoria ho fan amb la família.

La despesa total mitjana per persona del viatge és de 339 euros. A més, l'estudi mostra les cinc activitats més realitzades al Bages, que són les passejades tranquil·les (70,3%), la gastronomia (68%), les visites culturals (43%), les activitats professionals (41%) i l'ecoturisme (29%).