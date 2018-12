El nucli de la Coromina de Cardona celebra demà la Fira de Nadal

El nucli de la Coromina de Cardona celebrarà demà la tercera edició de la Fira de Nadal. Enguany, inclourà activitats, com la cantada de nadales a càrrec de Musicant, un concert de nit, batucada, trobada de motos, i s'hi podran trobar productes artesans i arbres, plantes i articles de Nadal. Per als infants hi haurà una passejada amb carro i ponis, inflables i tallers i activitats infantils a càr-rec de Rosa M. Cambronero i Bruixes de Cardona, els beneficis de les quals es destinaran a La Marató de TV3. La Fira de Nadal de la Coromina estarà oberta de les 9 del matí a les 8 del vespre.