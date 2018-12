Un decàleg i una bosseta reutilitzable per a cada alumne

?La campanya Marató Residu Zero, que s'ha dut a terme a les escoles, ha inclòs un decàleg amb recomanacions per fer un esmorzar i un berenar sostenible i saludable, on destaca la importància que aquest àpat consti d'un entrepà, fruita fresca de temporada o fruita seca i que es reservi la mantega, els greixos, els dolços i els sucs de fruita envasats per a un consum ocasional i moderat. El document s'ha lliurat a cada família juntament amb una bosseta reutilitzable ( Snack'n'Go). Es tracta d'un embolcall per poder portar l'esmorzar cada dia a l'escola, embocall que els alumnes han pogut personalitzar posant-hi el seu nom.