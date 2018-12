Protesta amb acampada a Lledoners en suport als presos

Les mostres de suport a Jordi Sànchez i Jordi Turull no es van fer esperar quan van anunciar que iniciaven una vaga de fam, i al vespre va començar, a les immediacions del centre penitenciari de Lledoners, una concentració de suport de 24 hores. Al vespre s'hi van congregar mig miler de persones i una cinquantena tenien la intenció, ahir a la nit, de quedar-hi a dormir.

Entre les 7 i les 9 del vespre va ser quan al camp que hi ha al costat de la presó, i que acull els actes de protesta en suport als polítics independentistes empresonats, es van congregar més persones. Procedien principalment del Bages, però també n'hi havia molts que procedents d'altres comarques. Va ser un acte en què els concentrats es volien fer sentir més que mai i van picar cassoles, van fer sonar els clàxons dels cotxes i molts, simplement, cridaven.

A les 9 del vespre havia tres tendes de campanya a les immediacions del centre penitenciari i havia diverses furgonetes i dues rulots. Després de les 9, bona part dels concentrats van marxa i els que s'hi havien quedat sopaven. Tots els que a la nit estaven aguantant les temperatures baixes que ahir es van registrat en aquest punt del Bages asseguraven que participen habitualment a les protestes hi tenen lloc des de l'estiu.

La protesta durarà fins aquest vespre. A les 12 del migdia d'avui, diumenge, hi ha convocat l'acte setmanal de Música per la Llibertat, i es preveu que hi hagi una participació massiva en suport, sobretot, a Sànchez i Turull. Se suspèn, doncs, l'arrossada que havien convocat per aquest diumenge.