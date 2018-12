Tres municipis bagencs proven un sistema de recollida de la brossa amb targetes intel·ligents

El Consorci del Bages per a la Gestió de Residus ha posat en marxa un nou sistema de recollida de la brossa amb contenidors intel·ligents a la comarca. Es va estrenar ahir com a prova pilot a Rajadell, a les urbanitzacions de Tor-roella de Baix i la Rosaleda de Sant Fruitós, i als barris de Cal Nosa i Cal Rata de Balsareny. Regió7 va parlar amb veïns de Rajadell i Tor-roella, que es van mostrar satisfets amb un model encara molt embrionari, però que consideren còmode, pràctic, i que facilita el reciclatge. L'única pega, força generalitzada, és que amb un sol dia a la setmana per llençar la brossa al contenidor de rebuig (com permet aquest sistema) potser no n'hi ha prou.

El Consorci ha apostat per una fórmula importada del País Basc mitjançant contenidors que els usuaris han d'obrir amb una targeta amb xip. De fet, afecta només els de l'orgànica, que es pot obrir cada dia, i els contenidors de rebuig (on es posa la resta que no es pot reciclar i ha d'anar a parar a l'abocador), que en aquest cas només es poden obrir un cop per setmana, tret de les famílies amb nens o avis que usen bolquers. La idea és incentivar les famílies a reciclar i evitar, per exemple, la temptació que hi podia haver fins ara de llençar les restes orgàniques al contenidor de rebuig.

L'estrena d'ahir encara tenia alguns veïns desorientats, però en general eren optimistes amb els resultats que se n'esperen. «Confio que es recicli més. Som pocs veïns, tothom té els contenidors a prop, i no ha de ser complicat adaptar-s'hi», apuntava Alfredo Ordoño, de Rajadell. Viu amb la seva parella, «i per a nosaltres, que som dos, amb un dia que funcioni el contenidor de rebuig en tenim prou, però pot ser un problema per a una família de cinc o sis membres». És el cas de Jesús Ser-ra, que voldria més flexibilitat per llençar el rebuig: «Som quatre a casa, amb nens petits, i es genera força brossa».

Sistemes que impliquin tots els veïns en el reciclatge són ben vistos. «Cada dia es generen més residus i s'han de buscar solucions», apuntava Isidre Santamaria, del restaurant Cal Miliu de Rajadell. Un altre veí, Ivan Simon, considera que aquest nou model pot ser avantatjós «per a un poble rural com el nostre, amb moltes famílies amb animals». Diu que «hi ha molts gats que es passegen pels contenidors, els deixen oberts i fins i tot hi entren, o gossos que obren les bosses d'escombraries. Ara tot això estarà més endreçat».



Millor que el porta a porta

El nou model tot just es va implementar ahir «i s'ha de veure com funciona, pero ho trobo pràctic», assenyalava Jaume López, de Tor-roella de Baix. En tot cas, pensa que és millor que el sistema porta a porta que han adoptat altres poblacions, com Navarcles, que és a tocar de Torroella, i que estableix uns dies determinats per a cada tipus de brossa, que un camió recull de davant de casa. «Això de tenir un dia i una hora en concret per llençar les escombraries no ho veig tan bé», apunta López. «Amb el xip tens més llibertat i és més pràctic, i et permet poder llençar l'orgànica cada dia».

A Josefa Serrano, el porta a porta li recorda» quan anys enrere deixàvem les escombraries davant de casa, i allò era molt brut». Ho explicava des d'una de les àrees de contenidors de Torroella, on havia anat amb el seu gendre, i reconeixia que el nou model amb xip encara la desorienta: «És una mica embolicat, però ja m'hi aniré acostumant».

També hi havia Emilia Barnés i el seu marit Juan Domínguez, que llençaven per primer cop la bossa amb orgànica al contenidor amb xip, convençuda que «això ajudarà a reciclar més, i a la llarga s'abaratirà el rebut». Una qüestió que tampoc no va passar per alt Jaume Catot, veí de Torroella: «És un sistema interessant, sempre que també sigui interessant a l'hora de pagar els impostos, com ens han dit. El que no pot ser és que els veïns fem la feina i reciclem, i després això no es tradueixi en un abaratiment de costos». Com altres veïns, explicava que la implantació del porta a porta a Navarcles feia que alguns navarclins llencessin la brossa a Torroella o als contenidors del costat de l'autopista. «Últimament no passava tant», i pensa que el nou sistema de contenidors amb xip «ho evitarà encara més».