Els veïns de Sant Fruitós podran escollir el nom de dues places

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages obrirà un procés participatiu perquè els veïns escullin el nom de dues places. L'una és situada entre la carretera de Vic i els carrers Joan XXIII i Albéniz, i l'altra és a tocar del carrer de laVerge de Joncadella de Pineda de Bages.

Les votacions seran del dilluns 10 de desembre al diumenge 16 de desembre, i hi podrà participar, una única vegada, qualsevol persona major d'edat empadronada al municpi. Les votacions es podran fer per via telemàtica (a través de la pàgina web municipal i de l'APP mòbil municipal) i presencialment a l'ajuntament en horari d'atenció al públic (de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dijous de 5 a 7). El dijous 13 de desembre també es podrà votar presencialment al local municipal de Pineda de Bages, de les 11 del matí a les 2 del migdia.

Els veïns podran escollir una opció d'entre les tres proposades per a cada un dels dos espais, i tindran la possibilitat de proposar-ne una quarta. En aquest cas, no podran votar cap de les preestablertes.

Pel que fa a la plaça de Pineda de Bages, les opcions possibles són la de Primer d'Octubre, proposada per l'Associació de Veïns de Pineda; plaça de Maurici Ser-ramalera, en record del primer president que va tenir l'associació de veïns; i plaça de la Llibertat, que també proposa l'associació com a resposta a la situació que viuen ara polítics empresonats.

L'altre espai també té com a opció la de Primer d'Octubre en record a la gesta del referèndum del 2017. Les altres propostes són plaça del Ressorgiment, per acompanyar l'Escultura del Ressorgiment que ja hi ha; o plaça Catalunya , que s'havia proposat al Pla d'Ordenació Urbana del 1969 i no va prosperar.

El nom que es posarà a cada plaça serà el més votat. Si en els dos casos guanya el nom de Primer d'Octubre, aquest nom es posarà a l'espai públic on hagi obtingut més nombre de vots, i en l'altre espai es posarà la segona opció més votada.