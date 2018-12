Més de 2.000 persones participen en una marxa al voltant de Lledoners

Més de 2.000 persones, segons l'organització, l'ANC -inicialment, fonts dels voluntaris d'Omplim Lledoners, que hi han col·laborat, havien parlat de 4.000-, han fet una marxa al voltant de la presó de Lledoners, que té un perímetre d'uns quatre quilòmetres, per donar suport als presos polítics que hi ha tancats i, especialment, a Jordi Sànchez i a Jordi Turull, que ahir van començar vaga de fam. Ho han fet il·luminant el camí amb focus, llanternes, la llum dels mòbils i alguna torxa i espelma. La capçalera de la marxa duia una pancarta on es podia llegir Free Catalonia.

(La marxa a punt d'arribar a la presó, al tram per carretera. Foto: Oscar Bayona)

El recorregut ha començat a l'esplanada on es fan totes les concentracions, des d'on els participants han anat pel camí de Juncadella i un tros de la carretera fins al davant mateix de la presó. Allà, han cridat diverses consignes (una de les que més ha estat "no esteu sols") i han cantat Els Segadors. Després, la marxa s'ha bifurcat. Alguns assistents han seguit el recorregut proposat per l'organització per tornar a l'esplanada i altres han decidit fer-ho pel perímetre del recinte del centre penitenciari. Tot plegat ha durat dues hores. Ha començat a les 6 i s'ha acabat a les 8, hora en què ja es veien cotxes marxant, tenint en compte que molta gent era de fora de la Catalunya Central. N'hi ha, però, Hi ha, però, que tenien la intenció d'esperar al "bona nit" de Joan Bonanit, que dia rere dia desitja bona nit als presos polítics que hi ha a la presó santjoanenca.

(A l'entrada de la presó s'han cridat consignes i s'han cantat Els Segadors. Foto: Oscar Bayona)