Cardona homenatja Thiebaut, que va impulsar l'explotació de la sal potàssica

Dues persones van marcar la història de les salines de Cardona. Una és l'enginyer Emili Viader, que va descobrir el jaciment potàssic de la Catalunya Central. L'altra és Alberto Thiebaut, la persona que va impulsar l'explotació de les sals potàssiques a Cardona, que va iniciar el 1929. Segons el director de l'Arxiu Històric de Cardona, Andreu Galera, «aquest últim és important per entendre la història de Cardona, però no en tenim gaires referències».

Per aquest motiu, l'acte públic d'ahir, on es van reunir una quarantena de membres de la família Thiebaut Estrada a Cardona, va ser una forma d'homenatjar la seva figura i de fer una donació formal a l'Ajuntament d'un àlbum fotogràfic del 1923 sobre les salines de Cardona, i d'un bust de marbre de l'enginyer Thiebaut del 1949. La cita, que es va celebrar a la seu de l'Arxiu Històric de Cardona, va permetre recordar què van significar les mines de Cardona per als veïns.

«Arran d'un trasllat de pis, a principi d'aquest any, vaig trobar una caixa on hi havia el bust d'Alberto Thiebaut, el meu besavi», relatava el besnet de l'enginyer, que també es diu Alberto Thiebaut. Explicava que, de seguida que el va trobar, va decidir contactar amb el director de l'Arxiu Històric de Cardona, Andreu Galera, «per tal de retornar a Cardona un element que pertany al poble». D'aquesta forma, ahir es va formalitzar la donació del bust a l'Ajuntament.

Es tracta d'un element que havia de col·locar-se al monument commemoratiu d'Alberto Thiebaut que se situa als peus de la zona residencial dels Escorials. Tot i així, el bust mai va ser situat al seu lloc en quedar en mans de la família Thiebaut. «Ara que el bust pertany al poble, l'objectiu és dipositar-lo al Parc Cultural de la Muntanya de Sal i, fins llavors, es quedarà a l'Arxiu Històric», afirmava l'alcalde, Ferran Estruch.

Andreu Galera explicava que el contacte amb el besnét d'Alberto Thiebaut va començar l'any 2005. «Quan vaig assumir la direcció de l'Arxiu Històric volia contactar amb la família de l'enginyer perquè sentia que calia explicar la seva història», destacava. Va aconseguir parlar-hi per telèfon i cinc dies després «vaig rebre un paquet amb un àlbum de fotografies del 1923».

La donació d'aquest àlbum es va formalitzar ahir però ja feia temps que el poble el guardava. A dins s'observen 21 fotografies d'autoria desconeguda que mostren les salines, els seus voltants i la central elèctrica de Malagarriga. Les fotos es van fer per lliurar-les a Thiebaut, que era president de la societat Unión Española de Explosivos (UEE) i havia comprat les salines de Cardona per començar-les a explotar.

El besnet de Thiebaut remarcava ahir la seva esperança que la figura del seu besavi sigui recordada «com una persona emprenedora i preocupada per crear llocs de treball». De fet, l'acte va incloure una conferència de l'enginyer de mines Alfonso Ballestero, que va parlar sobre la seva investigació amb relació a la història de la UEE i la mineria de potassa. «La Unión Española de Explosivos va decidir començar a explotar les sals potàssiques de Cardona com una estratègia de diversificació», afirmava. Sostenia que, a principi del segle XX, la indústria dels explosius estava en decadència i «era convenient experimentar en altres sectors, però l'aposta que l'empresa va fer amb Cardona va ser arriscada i colossal».

També es van projectar dues filmacions d'època sobre les mines de Cardona. L'última tractava el tancament de les mines de potassa i mostrava imatges dels miners treballant en una profunditat que comportava elevades temperatures. El film va recordar els miners que hi van morir.