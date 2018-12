Cardona engega una activitat per descobrir el municipi pel paladar

La Fundació Cardona Històrica, l'Agència de Desenvolupament Local de Cardona i Solsona i l'Ajuntament cardoní posen en marxa una nova iniciativa de dinamització turística i comercial anomenada «Tasta Cardona».

Es tracta d'una nova proposta que convida a visitar el centre històric i comercial de Cardona i a gaudir d'una nova experiència. A través del tast d'una tria de productes de Cardona, es proposa que els visitants assaboreixin l'essència d'aquesta terra i coneguin el seu passat.

L'activitat tindrà lloc del 6 al 8 de desembre, de 2/4 de 6 a les 8 de la tarda, al Centre Cardona Medieval. El tast de productes locals anirà a càrrec de La Cuina del Ganxet.

Es podran tastar embotits de Cardona amb pa i coca de Flequers de Cardona. S'acompanyarà amb Oli Migjorn, projecte que no només ens ofereix oli OVE de varietats locals com la corbella, originària de l'entorn del riu Cardener, sinó que també recupera feixes i oliveres centenàries i fa que el territori rural continuï viu i productiu. El toc de dolçor l'aportarà Pastisseria Montserrat amb Les Pedres de la resistència, un dolç carregat d'història i que recorda el caràcter inexpugnable i heroic de la fortalesa de Cardona al llarg dels segles. Per arrodonir aquesta proposta hi haurà un tast de vins i caves Piteus, un altre valor del nostra contrada.

Els tiquets per participar a l'activitat es poden adquirir a entrades.cardonaturisme.cat o bé presencialment a l'Oficina de Turisme, al Parc Cultural de la Munta-nya de Sal i al Centre Cardona Medieval. La proposta pretén dinamitzar el centre històric de Cardona, donar a conèixer els productes de la zona i contribuir a la promoció del comerç local.