L'església de Sant Vicenç de Fals estrena el cor restaurat

L'accés a l'església de Sant Vicenç de les Torres de Fals és més segur després que ja s'ha completat la restauració del cor del temple. L'estructura, que presentava signes evidents de deteriorament, ja es va apuntalar fa uns anys, i tenia pendent una rehabilitació urgent que ja s'ha executat. Els veïns ja en van poder veure els resultats amb una jornada de portes obertes, amb presència de l'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, i del diputat d'Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, Josep Ramon Mut.

La rehailitació del cor de l'església l'ha realitzada el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació, i ha suposat una inversió de 112.800 euros. Durant els parlaments que es van fer en l'acte d'inauguració, Hernànzdez va recordar que aquesta rehabilitació «ha centrat les prioritats del Govern municipal en matèria de patrimoni, i avui estem més a prop que mai de convertir-les en un centre d'atracció turística del poble i la comarca, al ser l'element patrimonial històric i arquitectònic més important del municipi de Fonollosa».

Per la seva banda, Josep Ramon Mut va remarcar que «la protecció del patrimoni és una veritable estructura d'Estat que la Diputació sempre ha prioritzat i apostat amb fermesa», tot indicant que en casos com el de Fonollosa «ha estat bàsica la gestió conjunta fet amb el Govern municipal per comprometre el finançament que ha fet possible les actuacions que ja s'han fet i es faran durant els propers mesos».

I és que les obres que s'han fet ara són només una primera fase d'un conjunt d'actuacions previstes per al 2019, centrades en la restauració de la nau i les capelles gòtica i fonda. Això permetrà dotar de més seguretat l'ús d el'espai interior, i adequar-lo als usos establerts

Presentació el 14 de desembre

L'actuació que es vol fer l'any que ve al temple de Fals serà presentada per l'Ajuntament de Fonollosa en una jornada de participació ciutadana el proper divendres 14 de desembre.

Allà s'explicaran els passos a seguir d'una intervenció finançada per la Diputació de Barcelona amb 200.000 euros a través del programa complementari i de reforma i millora d'equipaments locals, i que també comprèn la construcció d'un sanitari de suport a les activitats. La idea és convertir aquesta església en un espai museístic d'interpretació de les Torres de Catalunya dins el conjunt monumental de les Torres de Fals.

L'església de Sant Vicenç de Fals és declarada Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) des de l'any 2017. Apareix documentada per primer cop l'any 1026, tot i que aquell edifici té poc a veure amb l'actual, tenint enm compte que al segle XIV es va adossar la capella gòtica. El temple actual es va començar a edificar, aprofitant la capella gòtica existent, durant la primera meittat del segle XVII, i ders d'aleshores s'ha anat transformant i ampliant fins a adquirir l'aspecte que té avui dia, i que es va consolidar el 1885 am l'addicció de la capella fonda.