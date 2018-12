Lledoners queda encerclada per més de 2.000 persones amb crits de «no esteu sols»

La convocatòria es va fer al migdia, quan ja hi havia cap a 2.000 persones concentrades davant de la presó de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada per donar suport als presos polítics, com es fa cada diumenge. Consistia a fer una crida a la gent per encerclar la presó pel perímetre –uns quatre quilòmetres– a partir de les 6 de la tarda portant espelmes, llanternes, focus, torxes, el mòbil i qualsevol cosa que fes llum. I, malgrat el poc temps de marge amb què es va organitzar, es va aconseguir.

Entre les 6 de la tarda i les 8 del vespre d'ahir, més de 2.000 persones, segons l'ANC, van fer una marxa per l'entorn de la presó on hi ha els presos independentistes per donar-los suport, especialment a Jordi Turull i a Jordi Sànchez, diputats de JxCat, que abans d'ahir van anunciar que començaven una vaga de fam indefinida.



«Obriu les portes»



El moment àlgid va ser quan la capçalera de la marxa, que duia un cartell amb el lema «Free Catalonia», va arribar a l'entrada de la presó. Passaven pocs minuts de les 7 de la tarda. Entre crits de «llibertat presos polítics», «independència», «fora, fora, fora, la justícia espanyola», «no esteu sols» –un dels que es van proferir més– i «obriu les portes», alguns participants en van ajudar un a enfilar-se a la tanca d'entrada del centre penitenciari per penjar-hi el cartell de «Free Catalònia». Cantaven Els Indignats d' Els Miserables i, tot seguit, Els segadors. No hi va haver cap moment de tensió, tot i que els crits davant l'accés a la presó es van allargar estona. L'únic que es va demanar va ser deixar la sortida de vehicles lliure.

A les 5 de la tarda ja hi havia desenes de persones al pla de Lledoners però semblava difícil aconseguir el que s'havia anunciat: encerclar la presó en una processó de llum. Sonava Boig per tu de Sau i molta gent es dedicava a fer fotos a la presó i a cridar proclames i a fer sonar els xiulets que duien. Hi havia diversos mitjans de comunicació seguint l'acte, entre els quals TV3 i ETB. Regió7 va parlar amb algunes de les persones que havien decidit passar la tarda de diumenge al costat del centre penitenciari per donar suport a l'exvicepresident Oriol Junqueras, els exconsellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull i Raül Romeva i els excaps de l'ANC i d'Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, respectivament.



De Folgueroles, Molins de Rei...



Hi havia un grup de dotze persones de Folgueroles, un de quatre de Molins de Rei, que havien decidit anar-hi sense saber res de la marxa prevista a les 6. Una parella de Barcelona explicava que era la seva manera de «protestar. Estem enrabiats esperant que algú ens digui què hem de fer a banda de venir aquí». Mentrestant, anaven arribant cotxes. Tres veïns de Badalona comentaven que «és una vergonya que els polítics que haurien de ser a dintre [la presó] estiguin fora i els que haurien de ser fora estiguin dins». Un matrimoni de Barcelona deia que havien anat a passar el diumenge a Calafell però que havien decidit anar a Lledoners. No era la primera vegada i, «per desgràcia,», es lamentaven, «continuarem venint».

La marxa va començar pels volts de les 6. L'organitzava l'ANC, amb la col·laboració dels voluntaris d'Omplim Lledoners, que, a mesura que avançava pel camí de Joncadella per anar a trobar la car-retera que va a parar a l'entrada de la presó, se sorprenien de tota la gent que havia aconseguit aplegar la convocatòria, a pesar que, al final, no en van ser tantes com les 4.000 que havien calculat.

La processó va avançar en un perfecte ordre fins davant de la presó. Aleshores, hi va haver un xic de descontrol. La capçalera va seguir el recorregut per anar a trobar un camí que permetia arribar de nou al pla de Lledoners. Hi ha, però, qui va preferir tornar-hi pel costat de la tanca de la presó. A més a més, mentre la gent marxava de davant la porta del centre penitenciar, n'hi havia que hi arribava perquè s'hi havia acostat amb cotxe. Amb el «bona nit» del Joan Bonanit es va donar per tancada la intensa vetllada.