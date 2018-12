Montserrat, seu d'un dejuni entre el 9 i el 26 de desembre

Abans d'anunciar l'acció de la tarda, ahir al migdia la trobada que es fa els diumenges a Lledoners de Música per la Llibertat va servir per avançar algunes iniciatives de suport als presos independentistes. Una d'aquestes és un dejuni ininterromput entre el 9 i el 26 de desembre a Montserrat.



El regidor de Sant Joan Jordi Pesarrodona, que va fer de mestre de cerimònies per anar introduint les persones que van presentar projectes com el que acollirà Montserrat, va explicar que el dia abans havia anat a visitar els presos, que «cada diumenge són al pati per escoltar la Música per la Llibertat». Va comentar que, «després d'una abraçada immensa amb el conseller Jordi Turull, em va dir: 'Sobretot, que la nostra causa no faci que la gent comenci a anul·lar dinars de Nadal'». Sobre Jordi Cuixart, va fer saber que li havia dit que «no vull cap indult. Només sortiré en el moment que ens absolguin perquè no hem fet res».



La Música per la Llibertat va incloure músics de Manresa, Santpedor, Sitges, Roda de ter, Tàrrega, Igualada i Vic, entre d'altres. Va interpretar El cant dels ocells amb la lletra original canviada per una de suport als presos, Els indignats d' Els Miserables i Els segadors. Després d'ells va actuar el grup coral de Sabadell Les Violes. Entremig, també hi va haver temps per a un instant entranyable, amb la gent cantant l'aniversari feliç a Anna Rosselló, que feia 95 anys i de qui Pesarrodona va destacar el suport a totes les iniciatives a favor dels presos de Lledoners.