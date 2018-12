Mor un jove de 19 anys de Santa Maria d'Oló en un accident a la C-25

Un jove de Santa Maria d'Oló, de 19 anys, va morir ahir a la matinada en un accident de trànsit a Osona. La víctima mortal és Jordi Rodoreda Valeri, que participava activament a la vida associativa del municipi perquè era monitor del Moviment Júnior –l'esplai del poble– i col·laborava com a tècnic a l'emissora de ràdio municipal.

L'accident de trànsit va tenir lloc a 1/4 de 3 de la matinada al tram de la C-25 del terme municipal de Sant Bartomeu del Grau. Per causes que encara s'estan investigant, hi va haver un encalç entre el turisme que conduïa el jove i un camió. Segons informen els Mossos d'Esquadra, el camió tenia una avaria, ocupava el carril dret i, segons la policia, estava senyalitzat. El turisme, però, hi va impactar.

Rodoreda va morir com a conseqüència de les ferides que li va causar l'impacte amb el camió. El conductor del vehicle pesant va ser traslladat a l'hospital de Vic com a conseqüència de les ferides que va patir, i el seu estat no era greu.

A Santa Maria d'Oló, on era molt conegut, lamentaven ahir la seva pèrdua. L'alcalde del municipi, Enric Güell, se sumava a les mostres de condol i destacava que Rodoreda «era una jove que estava molt arrelat al poble i ho demostrava amb el seu vincle a l'esplai, on feia de monitor i, per tant, era molt estimat també entre el jovent i els nens de Santa Maria d'Oló». El funeral tindrà lloc demà, dimarts, a l'església parroquial de Santa Maria d'Oló a 2/4 de 12 del migdia.

Amb aquest sinistre a la comarca d'Osona, ja són 176 les persones que han mort en 149 accidents que han tingut lloc a les carreteres catalanes aquest any. Això representa un 20% més de la xifra de víctimes mortals i un increment del 18% dels accidents mortals respecte del mateix període de l'any passat.