El servei de tren entre Manresa i Terrassa no quedarà restablert del tot fins el 22 de desembre

El servei de la línia R4 entre Manresa i Terrassa no quedarà restablert totalment fins el 22 de desembre per les obres que s'estan realitzant en el tram de Vacarisses on una esllavissada va provocar el descarrilament d'un comboi el 20 de novembre passat. Així ho ha assegurat aquest dilluns al migdia el president de Renfe, Isaias Táboas, després d'una reunió a Barcelona en la qual s'ha trobat amb el conseller de Territori, Damià Calvet, i responsables d'Adif i s'ha abordat la situació.

Ara per ara, els trens entre Manresa i Terrassa circulen per una sola via i amb una freqüència excepcional d'un comboi per hora i sentit.