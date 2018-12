Turull i Sànchez afirmen als seus comptes de Twitter que estan «forts i determinats»

Jordi Turull i Jordi Sànchez van assegurar, ahir, que en el segon dia de vaga de fam estaven «forts i determinats» i que el suport de la gent els dona «les forces necessàries» per seguir. «Gràcies... mai podrem agrair prou tot el que esteu fent per nosaltres», van piular als seus comptes de Twitter, on van publicar missatges gairebé idèntics. Turull hi va afegir que el seu cos és a la presó, però el seu cor és a Catalunya. «Llum als ulls i força al braç!», va apuntar Sànchez.

En un acte amb un centenar de militants a Olot, ahir, el diputat d'ERC al Congrés, Joan Tardà, va voler mostrar el seu suport a la decisió de Sànchez i Turull d'iniciar la vaga de fam. «És una decisió que comporta pagar una penyora, personal i física i que afectarà també les seves famílies. Només podem dir que estem amb vosaltres», va reblar Tardà. El dirigent republicà va apuntar que considera que «és possible» que calgui tornar a desobeir l'Estat i que una «nova remesa de dirigents polítics catalans» entrin a la presó. Va assegurar que ERC «farà tot el necessari» perquè això no passi, perquè l'objectiu «prioritari» és «fer possible un diàleg» per fer efectiu el dret a l'autodeterminació.