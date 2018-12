Cardona honora el seu passat miner en el dia de Santa Bàrbara

Amb un emotiu record pel passat, però també amb una mirada i missatge de futur, Cardona ha commemorat aquest dimarts al matí, diada de Santa Bàrbara, el seu passat miner. Ho ha fet, com ja és tradició des de fa una dècada, a la plaça d'entrada la Parc Cultural de la Muntanya de Sal, batejada amb el nom d'Emili Viader, l'enginyer que va ser el precursor, fa un segle, de la descoberta del jaciment potàssic a la Catalunya Central. I davant del monument al miner que la presideix des del 2009, al costat del qual hi ha gravats sobre ferro el nom de les 77 persones que van perdre la vida en aquesta activitat des del 1929 fins al 1990, quan s'hi va registrar la darrera víctima.

Integrants de l'Ajuntament, encapçalts per l'alcalde, Ferran Estruch, han presidit aquest acte, que té com a punt culminant i especialment emotiu el llançament de 77 salves d'honor en homenatge a cadascuna de les víctimes de la mineria cardonina. Escoltades aquest dimarts, sota una espessa boira i un silenci respectuós dels antics companys i familiars, es feia especialment colpidor.

En aquest acte, l'alcalde de Cardona ha tingut un record especial per a totes aquelles persones que hi van morir i per als centenars de miners que hi van passar, però també "per a les dones i les famílies en general" que patien cada dia per la vida dels seus marits i pares que baixaven al subsòl miner. Ha destacat que la mineria ha marcat la que segurament és "una de les etapes més esplendoroses" de la història de Cardona, malgrat deixar també episodis tristos, com el propi tancament de l'activivitat, però alhora ha volgut llançar un missatge d'optimisme sobre el futur de la vila, "que també passa en part per la mineria, pel nostre passat miner i per poder mostrar al món un fenomen geològic excepcional".

Abans de les salves d'honor, el consistori cardoní ha fert una ofrena de flors al monument i s'han pogut escoltar les notes de "El cant dels ocells", a càrrec de dos integrants de l'Escola Municipal de Música.