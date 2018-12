El comerç de Cardona rescata la Minyona del Castell com a símbol promocional

La UBIC de Cardona s'ha proposat rescatar Adalés del seu captiveri dins la Torre de la Minyona del castell de Cardona. Els comerciants de la vila han escollit aquest personatge de llegenda, que dona nom a la torre major del castell, com a símbol de les seves promocions comercials. Adalés sortirà a la llum dissabte vinent, 8 de desembre, coincidint amb el primer Mercat de Nadal dels comerços associats que es farà al municipi.

Tal com explica la llegenda, Adalés va ser castigada pel seu pare, un dels vescomtes de Cardona, per haver-se enamorat d'un cabdill musulmà. La UBIC ha decidit rescatar del passat l'històric personatge i convertir-lo en «una dona que, a partir d'aquest desembre, serà lliure i podrà decidir per ella mateixa», asseguren els comerciants.

Partint d'aquesta idea, l'entitat de la vila ducal situarà Adalés al centre d'aquesta campanya de Nadal i també al mig de totes les promocions que es desenvolupen al llarg de l'any amb la clara idea de promocionar el comerç de qualitat i de proximitat. Perquè, «com la nova Adalés, els botiguers de Cardona no volen quedar-se estancats. Volen obrir-se, realitzar nous projectes i fer saber que estan vius i actius», asseguren.

En aquesta línia, per primera vegada es farà a Cardona un tret de sortida oficial d'una campanya de Nadal. Serà dissabte que ve, 8 de desembre, amb un Mercat de Nadal amb promocions comercials i activitats per a totes els públics i, a la tarda, quan el sol es pongui i la foscor comenci a gua-nyar terreny Adalés, ja alliberada, arribarà a Cardona per retornar la llum a la vila amb l'encesa oficial de l'enllumenat de Nadal.

El personatge d'Adalés estarà interpretat per Laia Pérez, que lluirà un vestit confeccionat expressament per a l'ocasió. Tot i això, l'aspecte d'Adalés i la seva vestimenta es mantenen com un misteri amb la idea de generar un efecte sorpresa i ningú la podrà veure abans de dissabte mateix, quan, gràcies a la iniciativa dels botiguers, podrà sortir com a dona lliure d'un captiveri que es remunta al segle XI. Avui, a les 4 de la tarda, a la sala de plens de l'ajuntament, es farà la presentació oficial de la campanya i d'altres activitats nadalenques de la vila.