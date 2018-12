La Diputació entrega a Sant Feliu Sasserra un pla de millora del seu clavegueram

Una inversió de prop de 60.000 euros per substituir els actuals per uns de nous, i rehabilitar i netejar la resta. És el que preveu el Pla director del clavegueram de Sant Feliu Sasserra que ha elaborat la Diputació de Barcelona i que ja ha entregat a l'Ajuntament. Amb un document paral·lel, la Diputació també marca propostes en una altra direcció, com ara la reorganització d'espais dins de l'Ajuntament per optimitzar-los i fer-los més accessibles.

El pla de clavegueram descriu la xarxa existent i estudia el seu funcionament, amb propostes per procedir a la seva millora. L'estudi parteix d'un inventari de tots els pous de registre i de les canonades de la xarxa de clavegueram al municipi, amb una descripció de les seves característiques i el seu estat de conservació. També s'ha estudiat el seu funcionament tant per temps sec com per temps de pluja.

A partir d'aquesta diagnosi, el pla director del clavegueram apunta un seguit de propostes de millora de la xarxa que pugen a un cost estimat de 56.675 euros. D'una banda, aposta per la construcció de sis sobreeixidors que contribuirien a una millora del funcionament de la xarxa en episodis de pluja. D'altra banda, el pla proposa la substitució de diversos col·lectors existents però obsolets per altres amb diàmetres superiors, la qual cosa milloraria la conducció de les aigües residuals al municipi. Finalment, el document també proposa rehabilitar i netejar altres col·lectius de la xarxa per tal de millorar-ne el funcionament.

Un ascensor a l'ajuntament

La Diputació de Barcelona també ha entregat a l'Ajuntament de Sant Feliu un document en què proposa una reorganització els espais de les oficines municipals, entre altres coses per fer-los més accessibles a les persones amb mobilitat reduïda.

Actualment es distribueixen en dos edificis, situats a la plaça Major. Un, de grans dimensions i catalogat, també acull la llar d'infants, el telecentre i un espai expositiu, i com que no disposa d'ascensor, tota l'activitat es concentra a la planta baixa, mentre que la primera i la segona estan infrautilitzades.

En aquestes circumstàncies, la Diputació planteja dues propostes per resoldre la instal·lació d'un ascensor. Una proposta el situa a l'edifici històric, i l'altra a l'edifici annex, que es construeix de nou. Totes dues han estat valorades a econòmicament i funcionalment.