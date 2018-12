La festa de la patrona de la mineria omple d'actes els carrers de Súria

El Comitè d'Empresa d'Iberpotash de Súria va iniciar dissabte les activitats a l'entorn de la festivitat de Santa Bàrbara, patrona de la mineria, que se celebra avui. Els actes oberts a tota la ciutadania van tenir dissabte la participació de diferents entitats culturals, esportives i socials del municipi.

Una reeixida festa infantil i popular va ocupar, des de les 10 del matí fins a les dues del migdia, el centre del poble, i va transformar en espai de festa i de vianants uns 200 metres de la carretera que travessa Súria.

Hi van participar la colla castellera Els Salats, la xaranga de l'escola de música i del gegant miner, i hi va haver tallers de maquillatge infantil, contes de la biblioteca municipal, balls de caramelles del Tro Gros i parades de SúriaTrastos amb joguines i llibres com a atracció. No hi van faltar tampoc jocs tradicionals, castells inflables, actuacions de zumba i sortejos.

Durant la jornada també es va establir un punt de recollida del Banc d'Aliments i una unitat mòbil del Banc de Sang de Catalunya, que va fer ple durant el matí. També hi va haver una botifarrada i refrescos i coca i xocolata a primera hora. La festa va començar de bon matí amb una excursió fins a la Llosa dels tres tossals, amb avituallament i explicació del conegut historiador i divulgador Albert Fàbrega.

D'altra banda, divendres passat es va presentar el programa de Santa Bàrbara 2018 a la sala de plens de l'ajuntament de Súria. La presentació es va acompanyar amb una exposició divulgativa sobre la mineria des de la perspectiva local. El jove geòleg surienc Carles Fàbrega va explicar de quina manera i tan sols passejant es pot reconèixer el ric patrimoni geològic de Súria i que el seu torn és el reflex en superfície del jaciment potàssic.

Avui se celebrarà Santa Bàrbara amb els tradicionals actes miners per a tots els treballadors i treballadores d'Iberpotash amb tronada al monument del miner, esmorzars, caminades, tir al plat, futbol, pàdel i jocs de saló.

Al migdia, s'oficiarà la missa en record dels companys desapareguts, seguida d'un aperitiu. Un ball-concert a la nit tancarà el actes que s'han organitzat amb motiu de la festa patronímica dels miners.