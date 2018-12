El Govern vol reobrir al gener la negociació amb Foment per al traspàs de Rodalies

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va anunciar ahir que demanarà reobrir la negociació del traspàs de Rodalies amb el ministeri de Foment a partir del pròxim mes de gener. Segons va explicar en roda de premsa després de la reunió amb Renfe i Adif, el Govern segueix «preocupat» pels plans d'inversió que «continuen sense complir-se» i que han quedat, segons va dir, en «un miratge que no volem perpetuar».



El conseller va recordar la manca d'inversions del ministeri en la xarxa de Rodalies i ho va concretar en el fet que només s'ha destinat el 13% dels 4.000 milions d'euros anunciats pel Govern espanyol el 2009, i el 12,5% dels 306 milions d'euros compromesos per al període 2014-2016. Per a Calvet, el traspàs que es va acordar fa deu anys ha estat «incomplet i incomplert fins al punt que en el Govern de la Generalitat tenim la sensació de viure en un miratge».



Segons el conseller, amb el traspàs es definiran «els instruments que necessitem tant en plans d'inversió com d'arquitectura del traspàs que ens permeti seguir titulars d'aquest servei».



«Hi ha incompliments flagrants com la transferència econòmica del dèficit tarifari», va afegir el titular de Territori i Sostenibilitat, ja que la transferència va directament de Foment a Renfe i Calvet veu com una «condició imprescindible» que aquests diners passin primer per la Generalitat per després traspassar-los a la companyia.



«No volem queixar-nos més. El que volem és fer el salt que ens permeti ser els responsables del servei i per això volem obrim una negociació que esperem que fructifiqui en un pacte polític entre el Govern de l'Estat i la Generalitat», va destacar el conseller. En aquest sentit, Damià Calvet va fer referència al contracte de serveis amb Renfe: «L'hem de signar per establir les condicions de prestació del servei per part de l'operador i ha de quedar condicionat a la transferència del dèficit tarifari a la Generalitat».



Un altre dels «incompliments» que va citar Calvet és la creació d'una unitat segregada per a Rodalies Catalunya i només delimitada per al servei de Rodalies i Regionals.



D'altra banda, el conseller també es va referir al comitè rector estratègic d'Adif i Renfe i va manifestar que «el fet que es coordinin ens congratula i que es vulgui elaborar un pla de Rodalies ens sembla bé, però hi tenim molt a dir».



Minuts abans, el president de Renfe, Isaías Táboas, va afirmar que no podria haver-hi un pla de Rodalies sense la Generalitat i va destacar la necessitat que sigui un pla «coherent i consensuat».