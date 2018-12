Els impulsors d´una possible demanda civil per l´accident de tren ja són una vintena

La demanda col·lectiva que s'han plantejat alguns dels afectats per l'accident de tren de fa dues setmanes a la línia R-4 de Renfe a Vacarisses va guanyant suports. En aquests moments, el grup ja suma cap a una vintena de persones adherides «però la crida continua oberta» per mirar de ser com més millor i poder tenir més força alhora de fer sentir la seva veu, explicava ahir a aquest diari la precursora d'aquest col·lectiu, Mireia Obradors, que està de baixa des de l'accident.



Ja fa una setmana i mitja que passatgers que viatjaven en aquell tren es van començar a mobilitzar per ajuntar-se i configurar el grup que vol presentar una demanda civil, i aquests dies s'estan ultimant els termes que l'hauran de definir. Ja hi ha hagut algunes trobades amb l'advocada a qui s'ha encarregat el cas, i aquesta tarda hi ha prevista una nova reunió en què també assistirà un geòleg que aportarà els seus coneixements sobre l'estat i les característiques del terreny on va tenir lloc l'accident. Una trobada que «ha de servir per anar concretant la demanda i veure quines possibilitats hi ha», va afegir ahir Obradors, amb la idea de poder-la impulsar aviat. També han de definir contra qui la presenten.



Paral·lelament, i segons explicava ahir Obradors, Renfe ja s'ha posat en contacte amb afectats de l'accident de fa quinze dies i els hauria demanat informes mèdics, per bé que ahir encara no va saber concretar «què ens cobriran». Més enllà de les possibles indemnitzacions que puguin rebre, el col·lectiu d'afectats sempre ha manifestat que la finalitat última de la demanda és reivindicar solucions definitives al mal estat de la línia, i un pla d'inversions i manteniment que ajudi a evitar que es pugui repetir un desastre com aquell, en què es va haver de lamentar la pèrdua d'una vida humana.