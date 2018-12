L'Ajuntament de Callús aprova per al 2019 un pressupost que baixa el 21%

L'Ajuntament de Callús ha aprovat per al 2019 un pressupost d'1.765.958 euros, la qual cosa representa una disminució de 482.041 euros respecte el del 2018, és a dir el 21,44% menys. Fonts del govern han concretat que aquesta disminució és a causa, principalment, de no comptabilitzar altres ingressos «que aquells que es tenen segurs, ja que el 2019 és any electoral i hom no sap què pot esperar de la Diputació o del Consell Comarcal. I, en el cas de les despeses, hi ha una obligada baixada de les inversions, en què només es comptabilitzen aquelles per a les quals es té un finançament confirmat», que en aquest cas es concreten en les intervencions a Viladelleva i l'escola Joventut, i les imprescindibles per acabar la revisió del clavegueram.

L'executiu local (ERC) els defineix com «uns pressupostos austers i de contenció, que retornen les coses al nivell de l'any 2016, després de dos anys amb una notable expansió en el capítol d'inversions».

El capítol de personal augmenta per l'increment de sou de totes les persones que treballen en administracions públiques que s'ha fet el 2018 i a la previsió de la contractació d'una persona com a auxiliar administrativa a l'Ajuntament. De fet, segons fonts del govern local, la relació entre la despesa de personal i el total del pressupost, «que normalment oscil·la entre el 35 i el 40%, havia baixat en el cas de l'Ajuntament a un nivell molt baix (el 21,8% el 2018) i ara pujarà fins gairebé el 30%, valor que hi va haver del 2013 al 2016».