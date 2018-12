Renfe no té respostes, tretze dies després, per a les causes de l'accident de Vacarisses

Dues setmanes després de l'accident pel descarrilament d'un tren provocat per una esllavissada a Vacarisses que el 20 de novembre va costar la vida a un veí de Castellbell i el Vilar, Renfe encara no té respostes per a les causes d'aquest sinistre. El president de la companyia, Isaías Táboas, que va comparèixer ahir davant dels mitjans de comunicació després d'una reunió amb el conseller de Territori de la Generalitat i amb representants d'Adif, es va limitar a dir en relació amb la investigació de l'accident que no podia aportar «cap dada nova», i que el que cas està en mans del jutjat i que «la comissió d'investigació de serveis ferroviaris hi està treballant elaborant el seu informe», però sense cap detall.



I això malgrat hi ha moltes qüestions obertes, tot i que sigui una evidència que l'incident va ser causat per la caiguda de roques i terres d'un talús, que van fer sortir el comboi de la via. Interrogants com ara saber, sobretot, per què va acabar cedint aquest talús si s'hi havia intervingut feia pocs anys; per què si, com es va informar després de l'accident, el dia abans tècnics havien fet una inspecció visual de la zona (un conductor havia enregistrat imatges feia dos dies amb la paret convertida en una cascada d'aigua), no es va determinar que hi hagués perill; com és que en el descarrilament es va obrir la porta per on va sortir projectada la víctima mortal; o quines mesures cal implantar per donar les màximes garanties que aquest talús (molt vertical) no tornarà a desprendre's.



De la trobada d'ahir, sí que en va sortir una data concreta, expressada pel mateix president de Renfe, que és que es no s'espera restablir totalment el servei fins d'aquí a 18 dies, el 22 de desembre. Si es compleixen els terminis, aquell dia (un dissabte) el que es farà és que ja puguin circular trens per totes dues vies entre Manresa i Terrassa, ja que actualment n'hi ha una d'invalidada (en direcció a la capital del Bages) pels treballs en el punt de l'esllavissada i se circula amb pas alternatiu. Però el restabliment no es notarà de manera total fins a les jornades laborables, ja que la freqüència amb què passen ara, temporalment, els trens (un cada hora en cada sentit) no difereix gaire del que hi ha normalment els caps de setmana i festius. En canvi, en dies feiners és més del doble del que es disposa ara, des que es va restablir el servei parcialment (el 24 de novembre passat).

Posar fi a les limitacions



De la reunió celebrada ahir al departament de Territori també en va sortir la demanda de la Generalitat que Adif avanci a l'any 2019 l'acabament de totes les limitacions temporals de velocitat de Rodalies, actuacions que l'empresa pública tenia previstes per al 2020. El conseller, Damià Calvet, va posar en relleu que no es pot «cronificar més» aquesta situació de limitacions, perquè a la pràctica suposa un allargament dels temps dels trajectes.



Calvet va detallar que en el seu moment Adif havia determinat que a tota la xarxa de Rodalies de Catalunya hi havia un total de 111 punts on calia intervenir perquè l'estat de la infraestructura obligava a establir aquestes limitacions de velocitat, i que el mes de maig passat aquestes s'havien reduït a un total de 75, perquè en 36 ja s'hi havia actuat. D'aquests 75, ahir Adif els va informar que 14 estan en procés d'obres, 39 en projecte i 22 pendents (no tenen ni tan sols projecte). I que el calendari d'execució que tenen sobre la taula passava per intervenir en 22 al llarg d'aquest 2018, en 38 el 2019 i en els 15 restants el 2020. Tanmateix, el conseller va destacar que en la reunió havia expressat la necessitat que aquest calendari s'avancés i que «el 2019 s'acabi sense cap d'aquests punts pendent». Damià Calvet també va concretar a Regió7 que en el cas concret del tram entre Manresa i Terrassa, en el seu moment es va determinar que hi havia sis punts on s'havia hagut d'establir limitacions temporals de velocitat, dels quals en quedarà un (no el de l'accident) per actuar-hi i, per tant, per aixecar aquest condicionant. Calvet, però, també va posar en relleu que en la reunió prèvia el representant d'Adif els havia transmès que «després de l'accident s'han fet inspeccions en tot el traçat i que segurament hi haurà altres punts on caldrà fer-hi alguna intervenció». El conseller va reiterar que en la trobada havia insistit especialment a demanar que «inverteixin, accelerin i prioritzin perquè quedin totes les limitacions resoltes el 2019, perquè sinó les estarem cronificat».



A la reunió d'ahir amb el conseller de Territori hi van prendre part el president de Renfe, Isaías Táboas; el director de conservació i manteniment d'Adif, Ángel Contreras; la directora de Rodalies Catalunya, Mayte Castillo; i el nou coordinador del Pla de Rodalies, Pere Macias.