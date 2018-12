Santpedor convoca els veïns a presentar propostes en els pressupostos participatius

L'Ajuntament de Santpedor ha posat en marxa la campanya "Tu també fas Santpedor" que insta als ciutadans a presentar propostes d'inversió per als pressupostos participatius del 2019. El consistori destina al projecte 60.000 euros i les propostes de millora es poden presentar fins al 21 de desembre. Un cop es tinguin els projectes, les votacions es faran el mes de març i el recompte tindrà lloc en un acte públic el dia 1 d'abril. Dels 7 projectes guanyadors de l'any passat ja n'hi ha dos d'executats.

Per donar a conèixer aquests nous pressupostos participatius, l'equip de govern està instant a participar grans i petits. Per aquest motiu, durant la segona quinzena de novembre s'ha visitat l'Escola Municipal de Santpedor, l'Institut IES d'Auro i les tres escoles de primària de Santpedor: la Serreta, el Riu d'Or i la Llissach. En total més d'una vintena de presentacions. També s'ha fet una crida a entitats i a associacions de veïns i a tots els veïns de Santpedor perquè hi participin.

El projecte participatiu compta amb un pressupost de 60.000 euros que es destinarà a tres blocs de projectes segons la quantia que representin: entre 20.001 i 30.000€ (dotació màxima: 30.000€), entre 5.001 i 20.000€ (dotació màxima: 20.000€) i projectes de pressupost igual o inferior a 5.000€ (dotació màxima: 10.000€) .

Els projectes que es presentin han de ser propostes d'inversió, és a dir, despeses destinades a la creació o bé millora d'infraestructures, creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable per al funcionament dels serveis o altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. Cal que les propostes que es presentin les pugui empènyer l'Ajuntament perquè són de la seva competència, se cenyeixin als costos màxims que han de tenir les propostes (fins a 30.000€), que donin resposta a una necessitat concreta i que siguin d'interès general i que siguin inversions sostenibles, és a dir que no generin despesa futura i que tinguin un impacte favorable per al conjunt del municipi.

L'any passat en la primera convocatòria oberta es van presentar fins a un total de 28 idees de millora i se'n van votar 17, ja que algunes no reunien les bases de la convocatòria. De les 7 propostes que van sortir més votades dels tres blocs de projectes, que es van determinar en funció de la seva quantia, ja n'hi ha dos que s'han fet realitat. Des de fa uns dies ja hi ha instal·lada a la Biblioteca Pare Ignasi Casanovas la bústia de retorn de llibres que va guanyar en la passada edició. També s'han adquirit papereres i s'estan instal·lant al terme municipal.

Les persones de 16 anys o més, empadronades a Santpedor o bé amb la seva seu social al poble poden presentar una o més propostes. També les entitats legalment registrades. Els menors de 16 anys, com ara els estudiants de les escoles i els d'ESO, poden presentar propostes signades per una persona major d'aquesta edat que assumeixi la representació formal.

L'Ajuntament demana que s'empleni un formulari que es pot trobar a l'Ajuntament, a la Biblioteca i al web municipal: santpedor.cat i es pot presentar fins el 21 de desembre en horari d'atenció al públic a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) i a la Biblioteca municipal de Pare Ignasi Casanovas. També es pot enviar aquest formulari acompanyat d'una memòria descriptiva per correu electrònic a spdr.comunicacio@santpedor.cat.



Votacions al març i resultats l'1 d'abril

Podran votar les persones empadronades a Santpedor que tinguin 16 anys complerts. Es donarà un termini d'un mes, tot el mes de març. Es podrà votar presencialment o bé per internet en una web específica per a aquest projecte: https://participacio.santpedor.cat

Durant el període de votacions hi haurà oberta una exposició pública amb totes les propostes presentades a la Biblioteca. També estaran penjades als canals municipals, de manera que els ciutadans puguin decidir quines propostes volen empènyer. El recompte es farà en un acte públic el dia 1 d'abril. El Govern Municipal es compromet a encetar els projectes al llarg de l'any 2019.