Unió de Pagesos porta al Síndic de Greuges els béns immatriculats per l'Església

Unió de Pagesos ha presentat una queixa per escrit al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, contra els centenars d'immatriculacions realitzades per l'Església a Catalunya, més de 430 patrimonis, segons li consta al sindicat. Joan Casajoana, membre de la Comissió Permanent Comarcal del Bages d'Unió de Pagesos, ja es va reunir el 29 de novembre amb el Síndic per traslladar-li la feina i les gestions realitzades pel sindicat per tal de revertir aquestes immatriculacions.

Unió de Pagesos també té previst demanar reunions amb els representants de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya per explicar-los la situació de les immatriculacions, que, de moment, afecta les comarques del Bages, l'Anoia i el Berguedà, amb 203 ermites, esglésies i capelles, 52 cases rectorals i rectories, 95 terrenys i finques, 50 cementiris, a més de coberts, terrenys i alguns habitatges.

El sindicat es va reunir amb la consellera de Justícia, Ester Capella, el 16 d'octubre, per explicar-li la situació, i va comparèixer a la Comissió de Justícia del Parlament el 18 d'octubre per exposar l'abast del problema i traslladar a la cambra catalana la responsabilitat de treballar per revertir les immatriculacions.

Unió de Pagesos va demanar al Parlament que insti el Govern a sol·licitar al Col·legi de Registradors de la Propietat, en un termini de sis mesos, les notes simples de totes les immatriculacions fetes per l'Església a Catalunya a través de l'article 206 de la Llei Hipotecària, i que la cambra aprovi una resolució en contra de les immatriculacions. El sindicat també va demanar que el Govern sol·liciti al Ministeri de Justícia les notes simples en el cas de que no puguin ser obtingudes per l'executiu català, i que el Departament de Justícia doni una resposta jurídica a aquesta qüestió.

Unió de Pagesos ha fet sortir a la llum i està liderant la denúncia per les immatriculacions (el registre de propietats al seu nom) que presumtament han realitzat els bisbats de Vic i Solsona a les comarques del Bages, Berguedà i Anoia. El mes d'abril passat el sindicat va denunciar que el bisbat de Vic s'havia apropiat de dues ermites i una casa del Bages.