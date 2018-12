Cardona honora el seu passat miner i el reivindica per al futur

Des que, fa gairebé una dècada, Cardona va inaugurar el monument al miner amb els noms gravats de les 77 persones que van perdre la vida al subsòl salí, la diada d'ahir (Santa Bàrbara) té un moment especialment emotiu: quan es llancen les 77 salves d'honor en record d'aquestes víctimes, des de la primera, el 1929, fins a la darrera, el 1990. Ahir, el tro sec de les salves es feia especialment colpidor enmig de l'espessa boira que cobria Cardona i de l'escrupolós silenci que es va guardar als peus del monument.

Va ser un acte eminentment de record, però en què l'alcalde cardoní, Ferran Estruch, va projectar també una mirada endavant sense renunciar a la riquesa que ha aportat la mineria al municipi. En aquest sentit, va manifestar que, malgrat que Cardona viu ara una realitat molt diferent de l'època d'esplendor de l'explotació de la potassa, els cardonins «mirem el futur amb esperança». Va posar en relleu que la mineria ha marcat la que segurament és «una de les etapes més esplendoroses», malgrat deixar també episodis tristos, com el tancament. Però al mateix temps va voler llançar un missatge d'optimisme sobre el futur del municipi, «que passa en part per la mineria, pel nostre passat miner i per poder mostrar al món una geologia excepcional».

En aquesta línia, Ferran Estruch va apel·lar a l'esperit «del treball del dia a dia» que caracteritzava els miners i, per extensió, la societat cardonina, «per continuar tirant endavant el poble entre tots». I va afegir que «avui [ahir per al lector] és un dia per recordar la història, per recordar les persones que ens van deixar, però també per a l'esperança».

L'alcalde també va posar de manifest que en un acte com el d'ahir que se celebra per la patrona de la mineria, és obligat tenir «un record especial per a totes aquelles persones que hi van morir» i per als centenars de miners que hi van passar, però també «per a les dones i les famílies en general» que patien cada dia per la vida dels seus marits i pares que hi anaven a treballar.

El d'ahir va ser també un acte d'encaixades de mans entre antics companys de mina, i de compartir records d'una llarga història. Precisament, l'alcalde va recordar l'acte que es va fer dissabte, en el qual la família d'Alberto Thiebaut va fer donació al poble d'un bust de l'enginyer –persona clau per entendre l'inici de l'explotació de les sals potàssiques a Cardona, iniciada el 1929– i d'un àlbum de fotos de les salines del 1923, que expliquen una part molt important de la història moderna de Cardona». També va tenir un record per al treballadors d'Ercros, que va cessar la seva activitat.