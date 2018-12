Sallent dona llum verd a completar l'espai museístic de la Casa Torres Amat

Sallent afrontarà properament els treballs de rehabilitació del soterrani de la Casa Torres Amat per destinar-lo a usos turístics. L'ajuntament ja ha aprovat definitivament el projecte i ja hi pot començar a actuar.

Tal com va explicar aquest diari en l'edició del 5 d'agost passat, aquest espai, l'únic que era tancat al públic i pendent de rehabilitar, es condicionarà com a centre visitable per explicar la importància del tèxtil al poble a partir de l'orografia del seu entorn, ple de salts d'aigua que històricament s'han aprofitat per al funcionament de les fàbriques. És en aquest context, que el nou centre d'interpretació s'integrarà en el Geoparc de la Catalunya Central.

Abans d'intervenir pròpiament en la rehabilitació del soterrani de l'edifici, hi ha previstes diverses actuacions prèvies que permetran condicionar-lo. D'una banda, es tancarà el canal que subministra aigua a l'Espai Jove La Turbina, i se substituiran i ampliaran les instal·lacions de climatització de la biblioteca que hi ha a l'edifici. També es preveu la construcció d'un nou terrat per a la instal·lació de climatització a la planta sobre coberta, així com la instal·lació d'un equipament contra incendis i una nova sortida d'emergència a l'Espai Jove de la Turbina. Finalment, es reubicarà la cuina de l'habitatge que forma part del mateix edifici.

Més enllà de la rehabilitació del soterrani com a nou centre d'interpretació vinculat a la geologia i el tèxtil, els treballs també afectaran la planta d'accés, i s'adaptarà l'edifici a les persones amb mobilitat reduïda mitjançant la construcció d'un ascensor que donarà accés al primer pis.