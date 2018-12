Sant Fruitós estrena el pont d'enllaç al polígon de la Bòbila pel carrer Lleida

Després de mig any d'obres, Sant Fruitós ha estrenat el nou pont del carrer Lleida i les millores urbanístiques de l'entorn. Uns reballs que han de contribuir a facilitar la mobilitat de la zona, especialment pel que fa a l'accés al polígon de la Bòbila i al nord-est del nucli urbà.

Els treballs van començar el juny passat, i si bé el gruix de la feina es va fer durant l'estiu per evitar la coincidència amb el curs escolar (per la proximitat de l'àmbit d'actuació amb l'escola Paidos), no s'han pogut acabar i inaugurar fins ara.

La feina ha culminat amb l'obertura al pas de vehicles i vianants del nou pont del carrer Lleida, que connecta amb l'avinguda Girona. Part dels treballs també han consistit en l'ampliació i renovació de les voreres i en l'endreça dels carrers de l'entorn.

L'acte d'inauguració de les obres va ser a càrrec de l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, i també va comptar amb la presència de regidors de l'Ajuntament i de diversos veïns que s'hi van acostar.