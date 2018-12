Navarcles preveu que el nou CAP sigui una realitat en els propers dos anys

Simulació provisional de com serà l´edifici del nou ambulatori.

Navarcles ja té una primera idea de com serà el futur CAP del municipi perquè ja està enllestit l'avantprojecte que ha elaborat l'equip d'artquitectes Valor Llimós, a qui el departament de Salut va adjudicar la redacció del projecte. El consistori confia que a principi d'any es disposi ja del projecte definitiu amb la qual cosa el Catsalut podrà iniciar la licitació i la posterior construcció de l'equipament, que es preveu que estigui enllestit el 2020.

En les darreres setmanes els agents implicats en la construcció del nou CAP han treballat per fer arribar els seus suggeriments a l'avantprojecte. Per part de l'Ajuntament de Navarcles es van plantejar millores de cara als accessos i el personal sanitari ho va fer en la distribució interna de l'edifici.

El nou CAP es construirà en uns terrenys situats a l'avinguda de Lluís Companys, al costat de l'escola bressol, que l'Ajuntament de Narvarcles va cedir a la Generalitat l'abril de l'any passat. El futur equipament tindrà una superfície de 1.000 metres quadrats en un edifici de planta baixa. L'alcalde de Navarcles, Llorenç Ferrer, destaca que el nou equipament «suposarà un canvi molt significatiu» per a la població en comparació amb l'actual ambulatori, ja que es tracta d'un edifici molt més ampli «amb molta lluminositat i més consultes i despatxos».

Es cacula que la construcció de l'equipament suposarà una inversió d'uns dos milions d'euros. El consistori confia que el Catsalut adjuqui i comenci les obres durant l'any vinent i que el nou centre d'atenció primària pugui ser una realitat el 2020.

Un procés de més de 10 anys

L'Ajuntament va cedir a la Generalitat els terrenys on definitivament es preveu construir el nou centre d'assistència primària després d'un procés de modificació dels usos del solar. Anteriorment es limitaven a l'àmbit de l'ensenyament i es van ampliar també al sanitari per poder-hi fer compatible la construcció del nou equipament. La Comissió d'Urbanisme en va autoritzart el canvi el novembre, i cinc mesos després l'Ajuntament en va poder lligar la cessió a la Generalitat. Era el primer pas per poder començar a fer realitat de forma definitiva un projecte que Navarcles tenia entre mans des de feia més de deu anys, però que mai havia arribat a prosperar.

El 2003, moment en què al consistori governava Convergència, es va apostar per fer una ampliació del CAP actual, tot i que l'oposició d'esquerres va aprovar una moció conjunta a la Generalitat demanant un equipament nou. El 2006, l'executiu convergent del moment va proposar uns terrenys del carrer de Pau Claris, però estaven pendents d'un desenvolupament urbanístic, i l'any següent, el nou govern socialista va posar damunt la taula aprofitar un espai de l'antiga Dresca. Aquesta opció també es va descartar perquè l'adequació dels terrenys per cedir-los al departament seria costosa i excessivament lenta, i per això fa uns mesos es va proposar definitivament el solar de sota la llar d'infants.