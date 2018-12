Sant Fruitós podria acollir un complex destinat al lleure amb un túnel de vent

Sant Fruitós de Bages podria veure instal·lat al seu municipi un túnel de vent similar al que hi ha a Empuriabrava per experimentar la caiguda lliure d'un salt amb paracaigudes. Segons ha pogut saber aquest diari, una empresa del sector s'hauria interessat per la crida que ha fet l'Ajuntament per impulsar alguna activitat de caire lúdico-esportiu al municipi, i ha presentat el seu projecte, que ara l'equip de govern està estudiant.

L'Ajuntament vol donar sortida a uns terrenys municipals d'uns 5.000 metres quadrats situats en un extrem del polígon industrial de la Serreta, i a poca distància de l'aeròdrom, on ja es practica el paracaigudisme, però just a l'altra banda de l'eix Transversal. La fórmula ha estat un concurs de propostes de caire lúdico-esportiu per desenvolupar en aquests ter-renys, mitjançant una concessió administrativa per a un període de 50 anys.

La possibilitat de construir un túnel de vent està sobre la taula, tot i que l'Ajuntament no espera resoldre aquesta qüestió fins a la comissió de govern prevista per d'aquí a un parell de setmanes.



Un complement de l'aeròdrom

El túnel de vent és una instal·lació que, com en el cas del d'Empuriabrava, es pot destinar a l'ús recreatiu per viure l'experiència de volar i recrear la sensació de caiguda lliure, en un espai en forma de tub amb ràfegues de vent que poden assolir els 300 quilòmetres per hora, i sempre supervisat per monitors.

Aquest tipus d'activitat podria complementar les que ja es desenvolupen a l'aeròdrom Barcelona-Bages, segons ha explicat a aquest diari el gerent de BCN SkyDive, l'empresa que les gestiona, Carlos Puig. De fet, la promotora del túnel de vent seria una firma associada al mateix grup, per bé que no se n'ha fet públic el nom.

I és que l'aeròdrom s'ha consolidat com un referent per a la pràctica dels salts amb paracaigudes a la Catalunya Central. Va inaugurar les seves instal·lacions el maig del 2015, i des d'aleshores ha anat incrementant l'activitat fins a assolir gairebé els 6.000 salts l'any passat.