El bisbat revisarà el campanar d'Artés per aturar els despreniments que hi ha hagut

El bisbat de Vic preveu dur a terme una intervenció al campanar de l'església de Santa Maria d'Artés per evitar possibles caigudes de teules com hi ha hagut darrerament, i que han obligat l'Ajuntament a protegir la zona amb tanques de seguretat. Fonts del bisbat asseguren que les obres començaran «de forma imminent», tot i que no han precisat quant duraran.

Es tracta de petits despreniments de trossos de teula de la coberta, que cauen des d'una alçada d'uns 60 metres, i que de moment no han fet ferits però que mantenen els veïns en alerta. A mitjan juny n'hi va haver un, i alguns trossos van anar a parar sobre una furgoneta que hi havia aparcada en un dels carrers de sota el campanar. Des d'aleshores no es tenia constància de cap altre despreniment fins que a final de novembre va tornar a caure una teula que ja feia un temps que perillava.

Davant d'aquesta nova incidència, l'Ajuntament ha decidit ampliar l'àrea de protecció amb tanques que ja hi ha habilitada des del juny per garantir la seguretat tant de vehicles com de vianants davant de nous possibles despreniments, entenent que «és una zona de perill», segons ha apuntat l'alcalde d'Artés, Ernest Clotet. I és que, si bé fins ara no hi ha hagut grans despreniments ni de forma continuada, no es volen córrer riscos, i per això l'Ajuntament ha insistit «a exigir solucions al bisbat», que és el responsable del temple, i a qui (segons Clotet) ja es va demanar que actués el juny.

Davant dels requeriments de l'Ajuntament el bisbat s'ha decidit finalment a intervenir, i fa uns dies que ja va enviar operaris a inspeccionar la zona per veure quin tipus d'actuació caldrà dur a terme. Fonts episcopals no han precisat encara què es farà, però s'hi preveu actuar ràpid. Tenint en compte l'alçada del campanar, se'n cuidarà una empresa especialitzada en treballs verticals.



La plaça, entre tanques

Mentrestant, l'Ajuntament té l'àrea afectada protegida amb tanques, que impedeixen la circulació de vehicles per la banda més propera a l'església del carrer que envolta la plaça. Al carrer de Josep Gili, que dona a una banda del campanar, tampoc es pot aparcar, i les tanques protegeixen tres metres d'amplada de carrer, si bé es deixa circular per la meitat més allunyada de la paret, per als vehicles amb garatge i per al vehicle fúnebre, que té accés al temple des d'aquí.

Els vianants també tenen restringit el pas, i de les tres entrades amb arcada que té l'església, només és accessible la de l'esquerra.