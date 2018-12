Últim dia per descobrir les propostes del «Tasta Cardona»

Els visitants de Cardona tenen avui l'última oportunitat per conèixer la nova proposta de dinamització turística i comercial anomenada «Tasta Cardona».

Es tracta d'una nova proposta que convida a visitar el centre històric i comercial de la vila ducal i a gaudir d'una nova experiència. A través del tast d'una tria de productes locals, es proposa que els visitants assaboreixin l'essència d'aquesta terra i coneguin el seu passat.

L'activitat, que s'ha programat des de dijous i es clou avui, té lloc de 2/4 de 6 a les 8 de la tarda, al Centre Cardona Medieval. El tast de productes locals va a càrrec de La Cuina del Ganxet.

Es poden tastar embotits de Cardona amb pa i coca de Flequers de Cardona. S'acompanyarà amb oli Migjorn, projecte que no només ofereix oli de varietats locals com la corbella, sinó que també recupera feixes i oliveres centenàries i fa que el territori rural continuï viu i productiu. El toc de dolçor l'aportarà pastisseria Montserrat amb Les Pedres de la resistència, un dolç carregat d'història i que recorda el caràcter inexpugnable i heroic de la fortalesa de Cardona al llarg dels segles. Per arrodonir aquesta proposta hi ha un tast de vins i caves piteus. Els tiquets per participar a l'activitat es poden adquirir a entrades.cardonaturisme.cat o bé presencialment a l'Oficina de Turisme, al Parc Cultural de la Muntanya de Sal i al Centre Cardona Medieval.