«El pubillatge permet conèixer gent de tot Catalunya i madurar les pròpies idees»

Laia Medalla i Bernat Bernabeu són dos navarclins, de 17 i 18 anys, que conceben el món de pubillatge com una oportunitat per fer visible l'opinió dels joves i per conèixer de prop la gent i els pobles que formen Catalunya. Van esdevenir pubilla i hereu de Navarcles el febrer passat i, solament amb aquest marge de temps, han aconseguit el títol de primera dama i primer fadrí de la Catalu-nya Central, i el més recent és que s'han convertit en la pubilla i l'hereu de les comarques barcelonines. Aquest títol nacional els permetrà fer diversos discursos en públic i conèixer els presidents de la Generalitat i del Parlament.



Un any enrere us imaginàveu arribar a ser pubilla i hereu de la província de Barcelona?

Laia Medalla: No m'ho esperava, i encara menys obtenir el títol local, l'intercomarcal i el nacional en menys d'un any. Després d'esdevenir pubilla de Navarcles, em vaig assabentar que hi havia la possibilitat de representar les comarques de la Catalunya Central i fins i tot ser pubilla de la província de Barcelona o de tot Catalu-nya. Ser ambaixadora de la província de Barcelona és un regal i haurem d'aprofitar l'any que ens espera, perquè l'any vinent ja no podrem presentar-nos als certàmens per segona vegada.

Bernat Bernabeu: Un any enrere no m'hauria imaginat mai obtenir els tres títols. Però l'experiència de fer les primeres sortides com a hereu de Navarcles va ser tan bona que vaig decidir presentar-me als altres certàmens. Un cop entres al món del pubillatge t'adones del bon ambient que s'hi respira i dels coneixements que t'aporta.

Què us espera com a pubilla i hereu de les comarques barcelonines?

L.M: Tindrem l'honor de conèixer el president Torra i acompa-nyar polítics als actes institucionals. A més, visitarem ciutats importants d'Espanya com Madrid i Saragossa. La pressió serà més gran perquè en algun acte tindrem l'oportunitat de fer discursos.

B.B: Vull remarcar que les pubilles i els hereus de l'any passat no van tenir la possibilitat de visitar l'expresident Puigdemont el dia de Sant Jordi al Palau de la Generalitat. El 155 va destituir el president i els consellers. Per tant, aquest any esperem poder fer la visita al president Torra amb normalitat i defensar les institucions catalanes i les nostres tradicions. Un dels objectius d'aquesta visita serà transmetre al president Torra que el pubillatge és un món on conviuen diferents ideologies que es respecten entre elles. Alhora també servirà per guanyar visibilitat i preservar una de les tradicions més boniques de Catalunya.

Què creieu que podeu aportar dins del món del pubillatge?

L.M: L'escolta és el més destacat que podria aportar. A mi m'agrada molt conèixer gent amb diferents experiències i ideologies, i ser pubilla t'obre la possibilitat de conèixer persones d'arreu de Catalu-nya. Soc com una esponja que ho absorbeix tot. Considero que encara estic a mig camí de madurar les meves idees, i el món del pubillatge m'ajudarà a fer-ho. Aquest any he començat a estudiar Publicitat i Relacions Públiques a la universitat amb l'objectiu d'encaminar-me a trobar una feina comunicativa que em permeti conèixer gent.

B.B: Considero que el que puc aportar és interès per reflexionar sobre qüestions d'actualitat i per intercanviar opinions amb altres persones. Ser hereu o pubilla és una forma de prendre partit per les pròpies tradicions i la cultura. Però alhora també hauria de ser una forma de prendre partit pel que passa al món i a casa nostra. Per poder opinar sobre algun tema d'actualitat cal que els joves llegim molt més i que ens informem de forma més regular. Dar-rere de cada opinió hi hauria d'haver un per què. Entrar dins del món del pubillatge és una oportunitat per conèixer persones amb perspectives molt diverses que et permeten créixer i agafar més criteri.

Fins a quin punt us interessa la cultura i la història de Catalunya?

L.M: Soc una persona curiosa a l'hora de conèixer l'arrel de les tradicions de casa nostra. Tot i que m'encanta viatjar i descobrir altres cultures i formes de pensar, també m'agrada entendre la història i la cultura del lloc on visc. Detesto la sensació de no conèixer prou bé la història de casa meva. Vaig tenir aquesta sensació quan vaig anar als Estats Units a estudiar durant un any. Allà em preguntaven pels costums del meu país. Els explicava algunes tradicions però m'adonava que no en tenia prou coneixements. Quan vaig tornar a Catalunya, vaig dedicar-me a investigar l'origen de la nostra cultura. Actualment, com a pubilla encara puc aprofundir-hi més.

B.B: Sempre he tingut una curiositat molt gran per descobrir la història de Catalunya. De fet, l'any que ve vull començar història a la universitat. I sí que és veritat, com diu la Laia, que no sempre coneixem les tradicions i la cultura tant com ens pensem. Tots sabem què són les sardanes i els castellers, però segurament en tenim un coneixement molt superficial. El pubillatge et permet indagar sobre la història i les tradicions de cada poble de Catalunya. A més, quan coneixes a fons el pubillatge i la cultura catalana fa que no te n'avergonyeixis. Hi ha força gent que ridiculitza el fet d'anar vestit amb faixa o faldilles de flors. Al darrere d'aquests vestits, però, hi ha gent jove orgullosa de les seves tradicions.

Topeu sovint amb un desconeixement de la tradició del pubillatge?

L.M: A la universitat m'he trobat força sovint haver d'explicar què és una pubilla i quina és la seva funció. En els pobles petits se sol conèixer la tradició, però a la universitat coneixes gent d'arreu i molts no saben de què tracta el món del pubillatge. Sobretot a les grans ciutats es desconeix força aquesta tradició. Sovint els dic que entrar al món del pubillatge és com entrar a la universitat. Topes amb gent nova que t'aporta reflexions diferents i desconnectes de l'entorn per on et movies abans.

B.B: Sovint no entenen la funció o per què vas vestit d'aquesta forma, i ho perceben com una cosa llunyana i antiga. Has de procurar explicar-los què és ser hereu i pubilla d'una manera atractiva perquè el que ens interessa és que això continuï. Els explico la funció de la pubilla i de l'hereu als actes formals, però també els remarco la possibilitat de conèixer gent d'altres pobles i d'assistir a concerts i a festes majors.

Què responeu davant de les opinions que associen el pubillatge amb una tradició conservadora?

L.M: Des de fora, el pubillatge es concep d'una manera diferent que des de dins. Per poder opinar s'ha d'haver viscut. Sovint es compara la figura de la pubilla amb una florera o estàtua que s'està quieta mentre parlen les autoritats. Però el paper de la pubilla va més enllà. Ser la representant d'un territori et permet relacionar-te amb alcaldes i veïns que t'expliquen la vida del seu poble. A més, la pubilla també té la possibilitat d'expressar la seva opinió a través de discursos. Hi ha persones que els sobta veure que una noia amb el vestit tradicional pugui fer discursos tan connectats amb l'actualitat. Recordo un discurs que vaig fer a Sant Vicenç de Castellet sobre el feminisme.

B.B: Hi ha moviments dins del pubillatge que busquen una regeneració de la tradició. S'està començant a acceptar la possibilitat que un noi sigui pubilla o que una noia sigui hereu. Considero que hi ha certs aspectes del pubillatge que s'han de canviar, però és difícil ser concret i dir què és el que cal renovar. S'hauria de fer un debat que englobés l'opinió de tots els membres del món del pubillatge.

Considereu que els discursos de la pubilla i de l'hereu han de donar una opinió política?

L.M: Jo no en soc partidària. No obstant, vivim en un moment polític en el qual és gairebé impossible evitar el tema, però intento reconduir-lo en la importància de la cultura catalana i del pubillatge. Hem de fer pressió per tal que la gent s'adoni que és una tradició important i que s'ha de preservar i enfortir.

El que s'ha de defensar és la democràcia, no un pensament polític concret. En els meus discursos remarco la necessitat de viure en una societat democràtica, on hi hagi convivència i llibertat d'expressió. Intento adoptar un punt de vista ampli que englobi diferents ideologies, però sempre amb la defensa de la democràcia davant de tot.

Destacaríeu alguna vivència especial com a pubilla i hereu?

L.M: Gairebé cada cap de setmana voltem i és difícil quedar-se amb una experiència. Però destacaria una de les meves primeres sortides com a pubilla de Navarcles a Canet de Mar. Va ser de les millors sortides que he fet mai perquè vam fer molta pinya amb la resta de pubilles i hereus. Vam anar a un concert a la nit i després ens vam asseure a la sorra de la platja i vam veure sortir el sol. Aquests moments són els que et creen vincles amb la gent.

B.B: Del pubillatge, m'agrada més la part formal, en què acompanyes les autoritats d'una població i escoltes diversos parlaments. Em sento molt còmode amb la part més protocol·lària del pubillatge. Tot i així, els millors records que tinc d'aquests mesos són amb els nous amics que he fet. Recordo que, durant el certamen de la Catalunya Central, vam fer molta pinya amb el grup de persones que s'esperava per examinar-se.