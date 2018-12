Rajadell tanca demà les votacions dels seus primers pressupostos participatius

Els veïns de Rajadell poden votar fins demà els seus primers pressupostos participatius, que posen sobre la taula onze propostes finalistes.

El consistori hi destina una partida de 30.000 euros. Les propostes que competeixen són crear itineraris per a vianants per connectar amb Can Servitge; intervenir al mirador del Pi del Migdia i condicionar les fonts; millorar l'entorn de la riera; fer actuacions per a la recollida de deixalles dels jardins; millorar la il·luminació en punts del municipi; adequar les voreres del nucli de Can Servitge; ocultar les deixalles a l'entorn dels nuclis; reparar la teulada de les escoles; fer un skatepark; renovar la pista poliesportiva i instal·lar elements reductors de velocitat.

Poden votar les persones més grans de 16 anys empadronades a Rajadell i triar fins a 5 propostes.