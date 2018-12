Sant Fruitós posa onze panells indicatius per donar visibilitat als polígons

L'Ajuntament de Sant Fruitós i el Consell Comarcal del Bages han instal·lat onze panells informatius als accessos als polígons industrials del municipi per indicar on es troben i donar-los el màxim de visibilitat possible, tenint en compte que fins ara no n'hi havia, o estaven dispersos i les indicacions sovint podien confondre els usuaris.

Aquests nous tòtems són visibles des de les principals vies d'accés als polígons. A més, permeten identificar clarament de quin polígon es tracta, i també informen l'usuari de la possibilitat d'accedir a més dades de manera on-line sobre els polígons en qüestió a través del portal web www.poligonsbages.cat, que el Consell Comarcal del Bages va posar en marxa fa uns anys.