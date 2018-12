Sant Joan de Vilatorrada substitueix la gespa artificial del camp de futbol

Els treballs per canviar la gespa s´allargaran fins al 24 de desembre

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha iniciat aquesta setmana els treballs per substituir la gespa artificial del camp de futbol municipal per una de darrera generació. Els treballs, que tenen per objectiu millorar les prestacions que ofereix l'equipament esportiu, és previst que s'allarguin fins al 24 de desembre.

La superfície de la zona d'actuació és de 6.868 metres quadrats. Els treballs previstos han començat amb el desmuntatge dels equipaments esportius existents (porteries i banderins de córner) per a la seva posterior recol·locació. Tot seguit, es retirarà l'actual gespa artificial mitjançant maquinària especialitzada, que permet la recuperació del material de farciment (sorra i cautxú) per tal de reutilitzar-lo posteriorment.

Les tasques es completaran amb la neteja i comprovació de l'estat de la solera i el condicionament dels trams afectats per arrels dels arbres. Finalment, després de la reconstrucció de la solera, s'instal·larà la nova gespa artificial de darrera generació i es recol·locarà l'equipament esportiu. El consistori santjoanenc preveu que el camp de futbol municipal pugui lluir la nova gespa artificial per Nadal.

Segons el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, Eduard Mata, «la gespa actual presenta un nivell de desgast elevat que, fruit del pas del temps, ha patit un deteriorament que dificulta la pràctica del futbol en òptimes condicions». Per aquest motiu, l'actuació que s'està realitzant «pretén substituir la gespa i millorar les condicions de seguretat i de la mateixa pràctica esportiva, perquè els i les futbolistes de Sant Joan de Vilatorrada es mereixen poder realitzar el seu esport preferit en una nova superfície», afegeix el regidor.