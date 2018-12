El Bages és la quarta comarca catalana on més s'han introduït les compres per Internet

El 61,2% dels bagencs han fet compres per Internet alguna vegada, la qual cosa converteix aquesta comarca en la quarta del país en què més gent ha experimentat el shopping online. Davant només hi ha el Tarragonès (62,5), el Vallès Oriental (62,4) i el Barcelonès (61,7). El Bages també està entre les deu comarques on més ciutadans han utilitzat el correu electrònic durant els tres mesos anteriors a l'enquesta.

L'adquisició de productes a través de la xarxa és l'indicador sobre l'ús de les noves tecnologies a les llars que més està creixent en el conjunt del territori, segons les dades de l'última enquesta bianual de l'Institut d'Estadística de Catalunya corresponents al 2017.

A les comarques centrals, les compres per Internet han experimentat en els darrers dos anys un creixement de pràcticament set punts percentuals, mentre que en el conjunt de Catalunya ha estat de quatre punts, amb el 59,8 % de la població que ja ha fet com a mínim una compra per Internet (respecte del 58,6 % de la regió central). El Bages, amb el 61,2 % , i el Solsonès, amb el 60 %, són les comarques amb el percentatge més alt d'usuaris que han comprat per Internet, i les dues úniques que se situen per sobre de la mitjana catalana, per bé que la Cerdanya (que es troba en el 59,5 %) i el Berguedà en el 56,2 %) han crescut gairebé deu punts percentuals en dos anys.



El Moianès i el Bages, al davant

Les llars del Moianès i el Bages són les que tenen més implantada la nova tecnologia dins l'àmbit de les comarques centrals, mentre que el Berguedà i la Cerdanya figuren a la part més baixa del rànquing.

El fort creixement que, en general, ha experimentat el conjunt del territori en els darrers dos anys pel que fa a la tinença i ús de noves tecnologies, ha fet que les comarques centrals escurcin distàncies respecte del conjunt de Catalu-nya, però continuen estant per sota de la mitjana en pràcticament tots els indicadors, i tan sols se salven d'aquesta dinàmica el Moianès i el Bages, que sovint se situen per sobre.

De tots els camps que analitza l'enquesta, la tinença de telèfon mòbil és on les comarques centrals estan més ben posicionades, amb unes xifres idèntiques a la mitjana catalana (el 96,9 % de les llars disposen de telèfon mòbil), i en què l'Anoia, el Bages, el Solsonès i l'Alt Urgell superen aquesta mitjana.

Tanmateix, en la resta de camps analitzats, només una comarca (o dues en el millor dels casos) té xifres per sobre de la mitjana catalana i la majoria de vegades són el Moianès o el Bages.



El Moianès lidera l'ús d'ordinador

Precisament, el Moianès lidera el rànquing de tot Catalunya en l'ús d'ordinador (es té en compte l'ús que se n'ha fet en els darrers tres mesos), amb més del 80 %, i és una de les poques comarques on aquest camp va experimentar un ascens respecte del 2015 (en el conjunt de Catalunya l'ús d'ordinador va baixar dos punts percentuals).

L'ús d'ordinador va lligat a la tinença d'aquest aparell, que al Moianès també assoleix xifres elevades: n'hi ha al 82 % de les llars, i és l'única comarca de la regió central que se situa per sobre de la mitjana catalana (que és del 81,2 %). El Solsonès, el Berguedà, l'Alt Urgell i la Cerdanya, en canvi, se situen a la part baixa del rànquing, amb xifres que no arriben al 80 %.

El Moianès també destaca en l'ús i la connexió a Internet i, en conseqüència, també és de les comarques on més es fa servir el cor-reu electrònic i on hi ha més connexió a la banda ampla. Són quatre indicadors que l'any passat, a les comarques centrals, van créixer per sobre de la mitjana del país.

La Cerdanya també registra nivells elevats pel que fa a l'ús d'Internet i del correu electrònic; dos indicadors en què, per contra, el Berguedà és en posicions endarrerides.