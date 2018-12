El consistori aposta per la rehabilitació i la modernització del parc d'habitatges

Navàs té el 22% del parc d'habitatges en desús. Tenint en compte que al municipi falta habitatge i hi ha molts pisos antics que es podrien reformar, l'Ajuntament ha posat en marxa la campanya Actualitzem Navàs amb la voluntat d'impulsar-ne la rehabilitació i la modernització. Aquesta iniciativa promocionarà les reformes dels habitatges vells per tornar-los a posar en circulació en el mercat immobiliari, com a fórmula per augmentar la capacitat residencial del municipi.

En aquesta línia, les noves ordenances fiscals inclouen fortes bonificacions de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO). L'impost és del 3,7% del cost total de les obres que es fan als immobles, i el consistori en bonificarà entre el 75 i el 95%.



Cap a la sobirania energètica

La campanya presentarà propostes que estimulin la renovació dels habitatges antics, l'ús de les energies renovables, la mobilització d'habitatges en desús cap al mercat del lloguer, la promoció del lloguer social i altres formes d'adquisició d'habitatge com la masoveria urbana i les cooperatives d'habitatge, entre d'altres. La renovació del parc d'habitatges anirà enfocada a potenciar la sobirania energètica i es farà una aposta per les energies renovables i l'eficiència energètica dels edificis.