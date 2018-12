Mor atropellat un veí d'Igualada de 35 anys que caminava per la carretera C-25

Un veí d'Igualada, E.G.C., va morir atropellat aquest diumenge al migdia per un camió a la C-25 al punt quilomètric 110 km de la carretera C-25, l'eix Transversal. L'accident va tenir lloc al tram del terme municipal de Sant Pere Sallavinera en direcció a Girona, segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT).

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís del sinistre pocs minuts després de 2/4 de 2 del migdia. Per causes que encara s'estan investigant, un camió que circulava per la carretera de l'Anoia va atropellar l'igualadí, que va perdre la vida com a conseqüència de les ferides que li van provocar l'impacte.

Pel que fa a l'afectació viària, la circulació va estar tallada fins que van restablir el trànsit pels volts de 3/4 de 3 del migdia. Arran de la incidència, es van activar cinc patrulles del cos dels Mossos d'Esquadra i l'helicòpter medicalitzat i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima ja són 179 les persones que han mort en accidents de trànsit a les carreteres catalanes des del principi d'any.

Un dels punts que la policia estava intentant aclarir ahir era per què aquest veí d'Igualada estava caminant per la carretera. Segons els Mossos d'Esquadra, no es tracta d'un atropellament d'un conductor que baixés del seu cotxe, pels motiu que fos, sinó que l'home estava caminant per la carretera, que és una de les més transitades de la Catalunya Central. Els Mossos alerten de l'augment de la sinistralitat aquest any.